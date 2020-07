Ammoniten und Brachiopoden: Auf Fossiliensuche in Niedersachsen

Seit seinem 8. Lebensjahr sucht Henry Jehsert nach Fossilien, nach versteinerten Ammoniten, Brachiopoden, nach Jahrmillionen alten Spuren früheren Lebens auf der Erde. Heute ist er 53 Jahre alt. „Es hat mich einfach immer fasziniert“, sagt der Osnabrücker Zahnarzt und kann seine Begeisterung kaum verbergen. „Es interessiert mich einfach, es ist die Basis für alles, was heute auf der Erde existiert – ich finde es hochspannend.“

Ehrenamtliche Fossiliensucher gibt es in jeder Stadt und jeder Region Niedersachsens – und in Corona-Zeiten ist der Ausflug in einen Steinbruch in der Nähe auch eine Idee für ein kleines Abenteuer vor der Haustür.

Fossiliensucher können Wissenschaftlern zuarbeiten

Mediziner Jehsert zieht jedes Wochenende los, besucht zusammen mit anderen Freizeitwissenschaftlern Steinbrüche und Baustellen und sucht nach interessanten Funden. „Eigentlich sollte sich jeder dafür interessieren“, sagt Jehsert, der auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Geologie in Osnabrück ist.

Angelika Leipner untersucht einen Palaeoniscum freieslebeni "fossiler Fisch" (rund 255 Millionen Jahre alt). Foto: Friso Gentsch / dpa

Es sind Leute wie Jehsert, die sich seit Jahrzehnten für das Thema interessieren und zum Teil so hochgradige Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, dass sie auch Fachwissenschaftlern zuarbeiten können. „Meist haben sie sich durch ihre autodidaktischen Fähigkeiten die Kenntnisse angeeignet“, sagt Ralf Kosma von der Fossilien-AG der Gesellschaft für Naturkunde in Braunschweig, dem Förderverein des Staatlichen Naturhistorischen Museums der Stadt.

Nachwuchsprobleme bei den Fossiliensuchern

Nach versteinerten Tieren und Pflanzen suchten Hobbyforscher aus allen Schichten der Bevölkerung und aus allen Berufen, erzählt Kosma. Vom Tischler über den Postboten bis zum Zahnarzt und Bankkaufmann seien alle dabei. Allerdings: Der Altersdurchschnitt liege schon etwas höher. „Meist sind es Menschen, die im Rentenalter sind und mehr Zeit für das Hobby haben“, sagt Kosma. Jüngere Menschen machten auch mit, seien aber unterrepräsentiert.

Ähnlich ist die Situation auch beim Arbeitskreis Paläonotologie Hannover. „Wir haben schwere Nachwuchsprobleme“, sagt Lutz Kaecke. Die Jüngeren hätten wahrscheinlich so viele Freizeitablenkungen, dass sie in dieses langfristige Hobby nur noch selten hineinfinden. „Das ist eigentlich schade“, meint Kaecke, der selber hauptberuflich als Diplom-Geologe beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie arbeitet. Auch das Bild in Osnabrück ist laut Jehsert vergleichbar - überall sind die Senioren in der Überzahl.

Erkunden eines Steinbruches spannend für Kinder

Aber es gibt auch eine Spielart dieses Hobbys mit Eventcharakter. So bietet die Firma „Outdoor Hannover“ fast jeden Tag für Gruppen Fossiliensuchen in einem gepachteten Steinbruch bei Hannover an. „Die Kurse sind unser Renner“, sagt ein Unternehmenssprecher. Beliebt seien sie bei Familien oder als Kindergeburtstage. „Alle Kurse sind überbucht“, sagt er – was derzeit vor allem auch an den Beschränkungen der Teilnehmerzahl wegen der Corona-Pandemie liegt. Aber auch vorher seien dieses Angebote sehr beliebt gewesen. Bewegung an der frischen Luft, das Erkunden eines Steinbruches – vor allem Kinder würden das lieben.

Wie erklärt es sich dann, dass die klassischen Fossiliensucher-Vereine kaum Zulauf von Jüngeren haben? „Na ja, das sind ja Event-Angebote, die auch ihren Sinn haben“, sagt Jehsert. Er wolle das nicht kleinreden. Aber es sei eben etwas anderes, mal für ein paar Stunden in einen Steinbruch zu gehen, oder über viele Jahre regelmäßig bei dem Hobby am Ball zu bleiben.

Leipner untersucht mit einer Lupe einen Bergkristall. Foto: Friso Gentsch / dpa

Sammeln von Fossilien rechtlich schwieriger

Wobei es in den vergangenen Jahren immer schwerer geworden sei, überhaupt an Fundstellen zu kommen, sagt Kaecke. Um Hannover herum habe es früher unzählige kleine Ziegeleien gegeben, die ihre Tongruben hatten. „Die sind inzwischen alle geschlossen und die Gruben verfüllt.“ Wer in einen Steinbruch will, muss das Einverständnis des Besitzers haben – das sei schwierig, gerade auch zu Corona-Zeiten, berichtet Kaecke. Inzwischen hätten auch die Bundesländer Gesetze und Vorschriften erlassen, die Fossilien zu Bodendenkmäler erklären. Auch rechtlich sei das Sammeln von Fossilien schwerer geworden.

Im Osnabrücker Steinbruch Piesberg fand kürzlich ein Hobby-Sammler die bislang älteste Versteinerung des Samenfarns Dichophyllum moorei. Ein 308 Millionen Jahre alter Sensationsfund, der auch Fachleute begeisterte, sagt Angelika Leipner vom Osnabrücker Museum am Schölerberg. „Hobbyforscher haben eine wichtige Aufgabe, regelmäßig in ihrer Umgebung Steinbrüche und Aufschlüsse abzuklappern, um etwas zu finden, was relevant sein könnte.“ Denn die Profiwissenschaftler an den Unis hätten kaum die Zeit, in jedem Steinbruch und auf jeder Baustelle nach Fossilien zu suchen.

Hier zu sehen: Ein Farnsamer Reticulopteris münsteri (rund 308 Millionen Jahre alt). Foto: Friso Gentsch / dpa

Wissenschaft profitiert von dem Hobby

So gesehen sind in der Paläontologie Profis und Hobbyforscher aufeinander angewiesen. „Da muss man auch Vertrauen aufbauen, damit die Privatsammler uns ihre Sammlungen zeigen“, sagt Kosma. So profitiert die Wissenschaft von dem Hobby – und die Freizeitforscher sind stolz auf ihren Beitrag zur Grundlagenforschung.

dpa