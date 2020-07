Unfallserie im Harz: Neun Menschen teilweise schwer verletzt

Clausthal-Zellerfeld. Unter den Verletzten in Clausthal-Zellerfeld sind auch eine Mutter und ihr Kind. Sie wurden von einem Pkw erfasst.

Bei einer schweren Unfallserie in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) sind am Dienstagmittag mindestens neun Menschen teils schwer verletzt worden – darunter auch eine Mutter und ihr Kind. Nach ersten Informationen der Polizei waren ein Opel und ein Mercedes hintereinander die Goslarsche Straße in Richtung Stadtmitte gefahren, als der Mercedes das andere Auto rammte.

Opel erfasste Mutter mit Kind – Mercedes rast weiter

Der getroffene Kleinwagen schleuderte nach rechts über einen Fußgängerweg und krachte in einen Verteilerkasten. Dabei erfasste der Opel eine Mutter mit ihrem Kind, die auf dem Fußweg spazieren gingen. Sie wurden verletzt. Auch die beiden Insassen des Opel kamen ins Krankenhaus. Der Mercedes raste weiter.

Unfallfahrzeug kam erst nach 600 Metern zum Stehen

Auch Verkehrsschilder wurden bei dem Unfall demoliert. Foto: Matthias Strauß

Michael Lepa von der Polizei Oberharz: „Der Unfallfahrer hat anschließend noch mehrere andere Fahrzeuge touchiert, darunter auch ein Fahrzeug der Polizei. Erst nach etwa 600 Metern kam der Mercedes zum Stehen. Die Unfallursache ist noch nicht klar. Wir haben hier neun verletzte Personen, zum Teil Schwerverletzte. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.“

Straße war wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt

Auf seiner Irrfahrt überfuhr der Unfallfahrer auch ein Hinweisschild und erwischte einen Pkw aus Nordrhein-Westfalen. Dessen vier Insassen mussten ebenfalls ins Krankenhaus. Wegen der Unfallaufnahme bleibt die Goslarsche Straße voll gesperrt.