Corona-Zahlen: Todesfall nicht eindeutig Infektion geschuldet

Bei den Todeszahlen durch Covid-19 im Kreis Göttingen gibt es entgegen der Darstellung vom Donnerstag 1 Fall weniger, weil nach Überprüfung die Todesursache nicht eindeutig der Infektion mit dem Coronavirus zugeordnet werden kann. Demnach sind weiterhin 81 Personen in Verbindung mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Das meldete die Verwaltung am Freitag.

In Stadt und Landkreis Göttingen sind aktuell 12 Personen am Coronavirus erkrankt, 2 weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen liegt bei 1.323 (+1); davon sind 508 in der Stadt Göttingen gemeldet, 815 im weiteren Kreisgebiet. 1.230 Personen (+4) sind wieder von der Infektion genesen. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt für den Landkreis Göttingen bei 1,22 (0,92).

Bemerkenswerte Entwicklung im Grenzdurchgangslager Friedland

Bemerkenswert sei die Zahl von 0 akut Erkrankten in der Gemeinde Friedland. Der zwischenzeitliche Corona-Hotspot in der Gemeinde nach positiven Befunden bei mehreren Reihentests im Grenzdurchgangslager Friedland sei beseitigt.

Konsequente Eindämmung und erfolgreiche Bekämpfung der Corona-Pandemie waren laut Verwaltung durch das schnelle Handeln und die gute Zusammenarbeit von Landesaufnahmebehörde und Landesregierung mit Gesundheitsamt und Krisenstab des Landkreises im Einvernehmen mit der Gemeinde möglich.

Aktuelle Zahlen aus den einzelnen Orten im Landkreis Göttingen

Die Fallzahlen zum Corona-Geschehen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte / aktuell Erkrankte):

Flecken Adelebsen (6 / 0)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (84 / 1)

Stadt Bad Sachsa (80 / 3)

Flecken Bovenden (14 / 0)

Samtgemeinde Dransfeld (13 / 0)

Stadt Duderstadt (39 / 0)

Gemeinde Friedland (60 / 0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (37 / 1)

Gemeinde Gleichen (16 / 1)

Stadt Göttingen (508 / 3)

Stadt Hann. Münden (21 / 1)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (44 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (207 / 0)

Stadt Osterode am Harz (97 / 1)

Samtgemeinde Radolfshausen (5 / 0)

Gemeinde Rosdorf (37 / 1)

Gemeinde Staufenberg (6 / 0)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)