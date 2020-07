Wilhelmshaven: Zug trifft betrunkene Frau – 24-Jährige hat Glück

Einen Schutzengel hat eine junge Frau in Wilhelmshaven gehabt, die am frühen Samstagmorgen auf einem Bahngleis saß – als sich ein Zug näherte (Symbolbild).

Wilhelmshaven. Sie saß am Samstag auf einem Bahngleis. Der Zugführer leitete eine Schnellbremsung ein. Der Triebwagen berührte die Frau, sie stand aber wieder auf.

Einen Schutzengel hat eine junge Frau in Wilhelmshaven gehabt, die am frühen Samstagmorgen auf einem Bahngleis saß – als sich ein Zug näherte. Der Triebwagenführer der Nordwestbahn bemerkte die 24-Jährige und leitete eine Schnellbremsung ein.

Triebwagen trifft alkoholisierte 24-Jährige

Gleichzeitig wollte die junge Frau aus dem Gleisbett gehen, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig, so dass der Triebwagen sie berührte. Die 24-Jährige stürzte, stand aber wieder auf. Der Lokführer holte sie in den Zug. Rettungssanitäter kümmerten sich um die alkoholisierte junge Frau, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

