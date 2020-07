Corona: Tonne fordert verantwortungsvolles Verhalten im Urlaub

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat die Menschen aufgefordert, sich auch im Urlaub verantwortungsvoll zu verhalten. Mit Blick auf wilde Partys Hunderter Touristen ohne Schutzmaske und Sicherheitsabstand auf Mallorca sagte er der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ (Samstagsausgabe): „Solche Negativausreißer dürfen sich nicht wiederholen!“

Tonne: Derartiges Verhalten torpediert Eindämmungs-Bemühungen

Ein derartiges Verhalten torpediere die Bemühungen der allermeisten Bürgerinnen und Bürger, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Fotos und Videos der illegalen Partys auf der spanischen Insel hatten für Bestürzung gesorgt, inzwischen hat die Regionalregierung die vor allem von deutschen Touristen gern besuchten Vergnügungslokale am „Ballermann“ geschlossen.

Trotz Corona: Schul-Unterricht soll nach den Sommerferien so normal wie möglich ablaufen

Nach den Plänen des Kultusministers soll der Unterricht an Niedersachsens Schulen nach den Sommerferien so normal wie möglich ablaufen – trotz der Corona-Pandemie. Forderungen von Lehrer- und Elternverbänden nach freiwilligen und kostenlosen Corona-Tests an den Schulen erteilte der Minister eine Absage. „Sicherheit an Schulen ist ein hohes Gut“, sagte Tonne der Zeitung. Bei steigenden Fallzahlen solle getestet werden. „Bei anlasslosen Testungen muss man sich aber fragen, worin der Erkenntniswert liegen soll.“ Ihm zufolge soll das Thema in den Sommerferien aber noch einmal von Fachleuten beraten werden.

