Techniker Krankenkasse: Zeitarbeiter überdurchschnittlich belastet

Einer groß angelegten Datenauswertung der Techniker Krankenkasse zufolge sind Menschen, die in Zeitarbeit beschäftigt sind, häufiger krankgeschrieben als regulär Beschäftigte. Der Grund seien die Arbeiten, in denen sie eingesetzt werden.

Erwerbstätige in Zeitarbeit waren im vergangenen Jahr nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) deutlich länger krankgeschrieben als regulär Beschäftigte. In Niedersachsen hätten Zeitarbeiter im Schnitt 20,8 Tage gefehlt, regulär Beschäftigte nur 15,4 Tage, teilte die Krankenversicherung mit. Ein Grund seien vor allem die körperlich belastenden Jobs in Lager, Logistik und Transport, in denen Zeitarbeiter häufig eingesetzt seien, sagte Raphael Koßmann, Leiter Regionales Vertragswesen der TK in Niedersachsen.

Kritik: Die Studie sei nicht repräsentativ, meint der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister

Das Risiko Zeitarbeit hatte die TK auch in ihrem Gesundheitsreport 2020 thematisiert. Die Erhebung sei nicht repräsentativ, kritisierte daraufhin der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister. Für die Versicherten der AOK gelte nicht, dass Zeitarbeiter grundsätzlich mehr Fehltage hätten als andere Beschäftigte, teilte die AOK Niedersachsen auf dpa-Anfrage mit.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

In Niedersachsen fehlten Zeitarbeiter laut Techniker Krankenkasse am häufigsten wegen Rückenschmerzen & Co. - und zwar im Durchschnitt 4,61 Tage gefolgt von psychischen Diagnosen (3,32 Fehltage) und Verletzungen (2,43 Tage). „Durch die Corona-Pandemie hat sich die Arbeitsmarktsituation insbesondere für Zeitarbeiter verschärft“, sagte Koßmann. Notwendig sei eine betriebliche Gesundheitsförderung, etwa die Schulung in rückenschonenden Hebe- und Tragetechniken.

Techniker Krankenkasse wertete Daten von über 450.000 Personen aus

Insgesamt waren Erwerbstätige in Niedersachsen 2019 laut TK im Durchschnitt 16,2 Tage krankgeschrieben - dies lag über dem Bundesschnitt von 15,4 Tagen. Für den Gesundheitsreport wertete die TK die Krankschreibungen und Arzneimittelverordnungen der rund 5,3 Millionen bei ihr versicherten Erwerbstätigen aus. Für Niedersachsen wurden die Daten von rund 457.000 Frauen und Männern analysiert.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

dpa