Hannover Airport: Corona-Tests ab Mittwochabend

Rückkehrer aus Risikogebieten können sich am Airport Hannover ab Mittwochabend kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das teilte die Region Hannover am Dienstagabend mit. Die erste Teststation werde bis Mittwochabend auf einem der Parkdecks des Flughafens eingerichtet. Bis Sonntag seien die Testungen freiwillig. Eine bundesweite Testpflicht soll voraussichtlich kommende Woche in Kraft treten. Mit der Durchführung der Tests ist am Flughafen die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. beauftragt.

Türkei, Serbien und Weißrussland werden vom Hannover Airport bedient und gelten als Risikogebiet

Von Hannover aus werden derzeit drei Länder angeflogen, die auf der Liste des Robert Koch-Institutes für Risikogebiete stehen: die Türkei, Serbien und Weißrussland. Eine Airport-Sprecherin schätzte die Zahl der rückkehrenden Passagiere aus diesen Ländern nach Hannover auf rund 10.000 im Monat.

Gesundheitsministerium schätzt: 800 Personen aus Risikogebieten reisen nach Hannover

Das niedersächsische Gesundheitsministerium rechne derzeit mit rund 800 Reisenden aus Risikogebieten täglich, wie die Region weiter mitteilte. „Der Test für Reisende aus Risikogebieten trägt dazu bei, mögliche Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen“, erläuterte Cora-Jeanette Hermenau, Dezernentin für Öffentliche Gesundheit der Region Hannover.

Flughafen Münster/Osnabrück: Reisende aus der Türkei getestet

Am Regionalflughafen Münster/Osnabrück wurden schon in der Nacht zum Dienstag erstmals Passagiere eines Flugzeugs aus der Türkei getestet. An Bord der Maschine waren 88 Passagiere, 35 ließen sich nach Angaben des stellvertretenden Pressesprechers Detlef Döbberthin testen. Der überwiegende Teil habe bereits einen Test in der Türkei machen lassen. Für diejenigen, die sich nicht testen ließen, galten die anschließenden häuslichen Quarantäneregelungen.

Bremen: Turkish Airlines setzt Flugverkehr aus

In Bremen geht es vermutlich Ende der Woche los. Der Flughafen stellt Räumlichkeiten für die Tests zur Verfügung, verwies aber auf die Zuständigkeit der Gesundheitsbehörden. Das Passagieraufkommen aus Risikogebieten sei derzeit überschaubar. Turkish Airlines setzte für August den Flugverkehr von Bremen aus. Mit anderen Fluglinien werden noch Izmir und Antalya angeflogen.

