Leichenfund im Heidekreis – Obduktion weist auf Gewalt hin

Neuenkirchen. In Neuenkirchen im Heidekreis hat am Montagabend ein Haus gebrannt. Die Leichen einer 69-jährigen Frau und ihres 70-jährigen Mannes wurden gefunden.

Nach dem Fund zweier Leichen in einem brennenden Haus in Neuenkirchen (Heidekreis) verdichten sich die Hinweise auf ein Gewaltdelikt. Die Ergebnisse der Obduktionen ließen auf ein Gewaltgeschehen schließen, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Mittwoch auf Anfrage mit. Wegen der laufenden Ermittlungen würden keine konkreten Angaben gemacht. Die Leichen eines 70 Jahre alten Mannes und seiner 69-jährigen Ehefrau waren bei dem Brand am Montagabend entdeckt worden.

Frau bei dem Brand in Neuenkirchen schwer verletzt

Vor dem Haus hatten Rettungskräfte zudem eine schwer verletzte 56 Jahre alte Frau gefunden, die notfallmedizinisch versorgt wurde. Sie war zunächst nicht vernehmungsfähig. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge war die 56-Jährige nicht mit den Toten verwandt. Über die Art der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.

