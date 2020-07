Clausthal-Zellerfeld. In einem Studentenheim in Goslar haben sich fünf Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Der Komplex steht komplett unter Quarantäne.

Fünf Corona-Infektionen in Studentenheim in Goslar

In einem Studentenwohnheim in Clausthal-Zellerfeld (Kreis Goslar) sind fünf Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit.

Quelle der Corona-Infektionen in Clausthal-Zellerfeld ist noch nicht bekannt

Über die Quelle der Infektionen habe das zuständige Gesundheitsamt noch keine Informationen, hieß es weiter. Das gesamte Haus mit 55 Einzelappartements wurde unter Quarantäne gestellt. Wie viele Studenten sich in dem Clausthaler Wohnheim derzeit aufhalten, war zunächst unklar und sollte überprüft werden.

Getestet worden waren zunächst 15 Menschen. Die übrigen Bewohner sowie alle noch zu ermittelnden Kontaktpersonen außerhalb des Wohnheims sollen am Freitag untersucht werden.

dpa