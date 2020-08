Brand im Heidekreis: Wochenendgebiet evakuiert

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen Glutnester in einem Waldstück ab. Wegen eines großflächigen Brandes im Heidekreis ist das Wochenendgebiet Esseler Wald am Abend nach Polizeiangaben evakuiert worden.

Essel. Ein Funkenschlag hat am Mittwochabend einen großflächigen Brand im Heidekreis ausgelöst. Das Wochenendgebiet Esseler Wald wurde evakuiert.

Wegen eines großflächigen Brandes im Heidekreis ist das Wochenendgebiet Esseler Wald am Mittwochabend evakuiert worden. Grund sei ein Brand westlich der Autobahn 7, schrieb die Polizei auf Twitter.

❗️#GroßbrandA7❗️

Es brennt großflächig westlich der A7. Die A7 ist in Richtung Süden gesperrt. Das Wochenendgebiet Esseler Wald wird derzeit evakuiert. Bitte meidet diesen Bereich weiträumig! Weitere Infos folgen. #Brand #Warnhinweis #Heidekreis /tF — Polizei Heidekreis (@Polizei_HK) August 12, 2020

Die Feuerwehr muss wegen des Brands im Heidekreis den Boden aufreißen

Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht, wie die Feuerwehr mitteilte. Am frühen Donnerstagmorgen waren die Flammen weitestgehend gelöscht und der Brand eingedämmt, wie es hieß. Allerdings sei der Boden trocken und Glutnester befänden sich darunter. Die Feuerwehr müsse deshalb den Boden aufbrechen und durchfeuchten. „Die Erde wird somit gekühlt und wir verhindern, dass morgen die Flammen wieder hochschlagen“, sagte ein Pressesprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen.

Ein Trecker und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen für Nachlöscharbeiten an einem Waldstück. Wegen eines großflächigen Brandes im Heidekreis ist das Wochenendgebiet Esseler Wald am Mittwochabend nach Polizeiangaben evakuiert worden. Foto: Philipp Schulze / dpa

Die A7 wurde den Angaben zufolge in Richtung Süden komplett gesperrt, in Richtung Norden lief der Verkehr aber. Die Sperrung sollte am Donnerstagmorgen zunächst andauern.

Grund für das Feuer sei ein Funkenschlag bei einem Lastwagen gewesen. Er habe die Böschung an der Autobahn auf mehreren Hundert Metern in Brand gesetzt. Das Feuer habe sich dann auf den Wald und das Wochenendgebiet ausgebreitet. Der Brand habe sich auf 28 Hektar erstreckt.

dpa