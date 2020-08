Corona-Übertragungen geschehen zum größten Teil im Inland

Die meisten mit dem Coronavirus Infizierten in Niedersachsen haben sich in Deutschland angesteckt. Das sei bei der Nachverfolgung der Gesundheitsämter in den vergangenen fünf Wochen deutlich geworden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover.

Die meisten Infektionen im Ausland geschehen im Kosovo, in Kroatien und in der Türkei

„An zweiter Stelle sind Infektionen bei Rückkehrern aus dem Kosovo aufgetreten“, so der Sprecher weiter. Es folgten Kroatien und mit größerem Abstand die Türkei. Wie viel Prozent der Reiserückkehrer sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, konnte das Ministerium zunächst nicht beantworten. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen stieg auf 15.681. Das sind 157 mehr als Tag zuvor, wie die Landesregierung mitteilte. Binnen einer Woche kamen 541 Fälle hinzu.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen war im Landkreis Vechta mit 22,4 am höchsten. Es folgte die Stadt Salzgitter mit 19,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Landesweit lag diese sogenannte Inzidenz bei 6,8.

dpa