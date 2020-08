Pony von mindestens zwei Wölfen in Uetze gerissen

Mindestens zwei Wölfe haben ein Pony auf einer Wiese in Uetze in der Region Hannover gerissen (Symbolbild).

Uetze. An dem toten Tier wurden entsprechende Bissspuren gefunden. Bei dem Angriff in der Nacht zum Donnerstag wurde außerdem ein Fohlen schwer verletzt.

Mindestens zwei Wölfe haben ein Pony auf einer Wiese in Uetze in der Region Hannover gerissen. An dem toten Tier seien entsprechende Bissspuren gefunden worden, sagte ein Wolfsberater am Freitag. Auch am Boden habe man Spuren mehrerer Wölfe gefunden.

Wölfe reißen Pony in Uetze – Fohlen schwer verletzt

Das Pony wog rund 300 Kilogramm. Bei dem Angriff in der Nacht zum Donnerstag wurde außerdem ein Fohlen schwer verletzt. Es wurde in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gebracht. Noch ist unklar, ob es die Verletzungen überlebt. Mehrere Rinder, die in der Nähe standen, blieben unverletzt.

dpa