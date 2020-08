Niedersachsen: Über eine Millionen Schüler legen wieder los

Es geht wieder los. Über eine Millionen Schüler starten in Niedersachsen in das neue Schuljahr. (Archivbild)

Hannover. Eingeschränkte Maskenpflicht, kein Abstandsgebot und Lehrermangel. Das neue Schuljahr startet in Niedersachsen unter besonderen Pandemie-Bedingungen.

Viele Schülerinnen und Schüler haben sich monatelang nicht gesehen - an diesem Donnerstag treffen sie erstmals wieder auf ihre kompletten Klassen. Trotz zuletzt steigender Corona-Infektionszahlen starten die niedersächsischen Schulen nach sechs Wochen Sommerferien mit dem sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt, dass in festgelegten Gruppen das Abstandsgebot nicht mehr eingehalten werden muss. In den Schulgebäuden herrschen aber strenge Hygieneregeln.

Niedersachsens Landesschülerrat forderte mehr Flexibilität – vergeblich

Der Unterricht beginnt laut Kultusministerium in Hannover für knapp 850.000 Kinder und Jugendlichen an den allgemein bildenden Schulen sowie rund 250.000 Berufsschüler. Zudem werden am Samstag etwa 72.500 Erstklässler eingeschult, das sind 2500 mehr als vor einem Jahr.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Der Landesschülerrat Niedersachsen hätte sich zum Start des neuen Schuljahres mehr Flexibilität gewünscht. Reiserückkehrende stellten ein unberechenbares Risiko für die Schulen dar, sagte der Vorsitzende des Schülergremiums, Florian Reetz. „Hier hat das Kultusministerium verpasst, frühzeitig angemessene Regelungen zur Risikominimierung zu treffen.“ Als Beispiele nannte der Chef des Landesschülerrats mehr Corona-Tests, die Anschaffung von Hygiene-Anlagen wie etwa Desinfektionsmittelspender sowie die Möglichkeit, bei Bedarf einzelner Schulen mit einem Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling zu starten.

Ein großes Problem des neuen Schuljahres: Lehrermangel

Im neuen Schuljahr gibt es viele Unbekannte. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hofft dennoch darauf, bei der Unterrichtsversorgung ähnliche Werte wie im vergangenen Schuljahr zu erreichen. Allerdings konnten nur rund 90 Prozent der rund 2300 ausgeschriebenen Lehrerstellen besetzt werden, an den Haupt-, Real- und Oberschulen sogar nur etwas mehr als 65 Prozent. Weil sie zur Corona-Risikogruppe gehören, stehen zudem geschätzte 6 bis 8 Prozent der Lehrkräfte nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Auch im Nachbarland Bremen enden die Sommerferien. An den Schulen in der Stadt Bremen werden im neuen Schuljahr 54.700 Schülerinnen und Schüler lernen, in Bremerhaven sind es etwa 16.000 Schülerinnen und Schüler.

Mehr zum Thema:

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

dpa