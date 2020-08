Posträuber erbeutet mehrere Tausend Euro in Goslar

Eine große Summe Bargeld hat ein dreister Räuber am Freitag in Goslar erbeutet. Laut Polizei betrat der Mann unmittelbar vor Ladenschluss die Postfiliale im Goslarer Stadtteil Jürgenohl. Der Täter ging gezielt in den Kassenbereich, öffnete per Tastendruck eine Kasse und erbeutete daraus nach ersten Schätzungen zwischen 8000 und 10.000 Euro.

Täter in Goslar setzt Abwehrspray ein

Der Betreiber der Filiale griff zwei ein, der Täter attackierte ihn aber mit einem Abwehrspray. Dennoch versuchte der Inhaber mit seiner Ehefrau, den Täter festzuhalten. Die Rangelei verlagerte sich vor das Geschäft, wobei der Täter einen Schuh, sowie seine Mund-Nasen-Bedeckung verlor.

Am Ende konnte der Räuber sich losreißen und zu Fuß flüchten. Dabei ließ er auch noch sein Fahrrad zurück. Obwohl ein Zeuge die Verfolgung aufnahm, konnte der Täter nicht gestellt werden.

Mann spähte das Geschäft schon eine Weile aus

Wie Zeugen später aussagen, hatte sich der Täter schon eine ganze Weile vor dem Geschäft aufgehalten und immer wieder durch die Scheibe geschaut haben.

Durch das Abwehrspray wurde der Betreiber des Ladens im Gesicht verletzt, seine Frau zog sich in der Rangelei eine Schürfwunde am linken Ellenbogen zu. Ob die Filiale zeitnah wieder geöffnet werden kann, stand am Freitag noch nicht fest.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise. Der Täter wird beschrieben als 25 - 30 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, kurze, schwarze Haare, dunkler Teint, 3-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Jogginghose mit gelben Streifen an der Hosennaht. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0 entgegen.

