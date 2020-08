Ministerpräsident Weil: Reichsflaggen vor Bundestag sind Skandal

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich schockiert über die Vorfälle am Reichstag während der Corona-Proteste gezeigt. „Schwarz-Rot-Gold waren immer die Farben der Demokraten, schwarz-weiß-rot sind die Farben des Obrigkeitsstaates und der Nationalsozialisten“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Corona-Demonstranten durchbrechen Absperrung, um Reichsflaggen vor dem Bundestag zu schwenken

„Vor diesem Hintergrund empfinde ich es als Skandal, dass die Reichsflagge auf den Stufen des Bundestages gezeigt wurde. Alle Teilnehmenden der Anti-Corona-Demonstration müssen sich fragen lassen, mit wem sie zusammen demonstriert haben.“, so der niedersächsische Ministerpräsident weiter. Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik hatten am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Berlin durchbrochen und waren auf die Reichstagstreppe gestürmt. Polizeibeamte drängten die Menschen zurück.

Am Reichstagsgebäude hatte es zuvor eine Kundgebung gegeben. Es waren auch die von so genannten Reichsbürgern verwendeten schwarz-weiß-roten Reichsflaggen zu sehen. Szeneangehörige erkennen laut Verfassungsschutz die Bundesrepublik Deutschland und ihre Rechtsordnung nicht an.

