Politiker diskutieren über Bannmeile um Hannoveraner Landtag

Nach den Ausschreitungen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin wird die Forderung nach Wiedereinführung einer Bannmeile am niedersächsischen Landtag lauter. Bis vor drei Jahren waren Kundgebungen in der Nähe des Parlaments in Hannover eingeschränkt. In einem Bereich von etwa hundert Metern rund um den Landtag durfte während der Plenarsitzungen nicht demonstriert werden. Im Jahr 2017 schaffte die rot-grüne Regierung die Bannmeile ab.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Dass Demonstranten am vergangenen Samstag bei Protesten gegen staatliche Corona-Beschränkungen Absperrgitter am Berliner Reichstagsgebäude überwanden und dort schwarz-weiß-rote Reichsflaggen schwenken konnten, hat die Diskussion um die Bannmeile in Niedersachsen angefacht.

Die Positionen der Fraktionen:

SPD: Die SPD-Fraktion sieht keine Notwendigkeit für eine Bannmeile. Sie verweist darauf, dass es in Berlin trotz einer grundsätzlichen Schutzzone zu den Ausschreitungen kommen konnte. „Wir setzen auf die guten und durchdachten Konzepte der niedersächsischen Polizei bei jeglichen Einsatzlagen“, sagte ihr innenpolitischer Sprecher Uli Watermann. Parlamente seien wichtige Symbole für die Demokratie. „Wir wollen dieses Haus nicht von den Bürgerinnen und Bürgern abschotten.“

CDU: „Ja, wir brauchen wieder eine Bannmeile“, sagte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Uwe Schünemann. Diese sei nicht dafür da, Menschen aus dem Landtag auszusperren. „Eine Bannmeile soll die Würde und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicherstellen und verhindern, dass Bilder wie in Berlin entstehen.“ Zuvor hatte Landtagsvizepräsident Bernd Busemann (CDU) im Politikjournal „Rundblick“ eine neue Debatte gefordert. Aggressive Reichsbürger könnten, wenn sie vor den Stufen des Landtags stehen, kaum noch aufgehalten werden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

GRÜNE: Aus Sicht der Grünen-Fraktion braucht es keine Bannmeile. „Demokratischer Protest muss auch in Sicht- und Hörweite des Landtags möglich sein“, sagte Geschäftsführer Helge Limburg. „Mehrere friedliche Demonstrationen und Mahnwachen (...) haben gezeigt, dass dieses im Regelfall keine Bedrohung, sondern vielmehr eine Bereicherung für die Demokratie ist.“ Die Polizei habe den Landtag bislang immer geschützt. „Wir sollten nicht wegen einiger Nazis und schlimmer Bilder aus Berlin unser demokratisches Demonstrationsrecht in Landtagsnähe einschränken.“

AfD: Die AfD-Fraktion ist gegen eine Bannmeile. Grundrechte wie das Demonstrationsrecht und die Meinungsfreiheit dürften nicht leichtfertig eingeschränkt werden - gerade nicht vor dem Landtag. „Die vom Volk gewählten Vertreter sollten mit den Bürgern, denen sie ihr Mandat zu verdanken haben, ins Gespräch kommen und diese nicht fernhalten“, sagte der innenpolitische Sprecher Jens Ahrends. Selbstverständlich solle der Landtag geschützt werden - aber hierzu sollten in erster Linie die Sicherheitsmaßnahmen angepasst werden.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

dpa