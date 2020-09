Bevölkerungszahl in Niedersachsen wächst nur noch ganz leicht

Das Bevölkerungswachstum in Niedersachsen hat sich im vergangenen Jahr abgeschwächt. Bis Ende 2019 sei die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in dem Bundesland um 11.160 Menschen oder 0,1 Prozent auf gut 7,99 Millionen gestiegen, teilte das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Donnerstag mit. Ein Jahr zuvor fiel die Zunahme mit 19.673 Menschen noch spürbar höher aus. Das Geburtendefizit – es starben 20.970 Menschen mehr als geboren wurden – glich der sogenannte Wanderungsgewinn von 35.029 Menschen mehr als aus. Dabei geht es um die Einwanderung aus einem anderen Land.

Mehr Frauen als Männer leben in Niedersachsen

Der Anteil der Frauen an der Bevölkerung Niedersachsens betrug im vergangenen Jahr 50,6 Prozent, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Knapp 9,7 Prozent der Menschen im Land besaßen demnach keine deutsche Staatsangehörigkeit.

Stadt Salzgitter verliert 0,63 Prozent ihrer Einwohner

Am deutlichsten wuchs die Bevölkerungszahl 2019 in den Landkreisen Vechta (plus 0,86 Prozent), Cloppenburg (plus 0,79 Prozent), Stade (plus 0,69 Prozent), Heidekreis (plus 0,66 Prozent) und Harburg (plus 0,65 Prozent). Dagegen verlor die Stadt Göttingen 0,74 Prozent ihrer Einwohner, im Landkreis Holzminden ging die Zahl um 0,73 Prozent zurück, in der kreisfreien Stadt Salzgitter waren es 0,63 Prozent, in Emden 0,56 Prozent und im Göttinger Umland 0,55 Prozent. dpa