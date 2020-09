Goslar. Zwei Schüler in weiterführenden Schulen im Landkreis Goslar wurden positiv auf Corvid-19 getestet. So sieht das weitere Vorgehen aus:

Corona: Schulklassen in Seesen und Goslar sind in Quarantäne

Zwei Schüler von zwei weiterführenden Schulen in Seesen bzw. Goslar wurden positiv auf das Coronavirus getestet – mit weitreichenden Folgen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar hat für die jeweiligen Klassen sofortige Quarantäne angeordnet. Auch Lehrkräfte, die in den Klassenverbänden unterrichtet haben, müssen sich in Isolation begeben. Dies teilt die Kreisverwaltung am Abend des 3. September mit.

Lehrer wurde bereits vergangene Woche positiv getestet

In einer Seesener Schule wurden am 2. September 19 Schülerinnen und Schüler sowie neun Lehrkräfte freiwillig auf das Virus getestet. In 27 Fällen fiel der Test negativ aus. Hintergrund für die Maßnahme des Gesundheitsamts war die bestätigte Infektion eines Lehrers. Dieser befindet sich jedoch bereits seit der vergangenen Woche in häuslicher Quarantäne. Laut Einschätzung des Goslarer Gesundheitsamtes ist deshalb keineswegs auszuschließen, dass sich der betroffene Schüler auch andernorts angesteckt haben könnte.

In Goslar hingegen hatte ein Schüler eines Gymnasiums außerhalb der Lehranstalt Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person. Der ebenfalls am 2. September durchgeführte Test bei dem Schüler erwies sich als positiv. Auch in Goslar wurde für die gesamte Klasse Quarantäne angeordnet. Darüber hinaus sind ein Schüler aus einem Sprachkurs sowie eine 17-köpfige Fußballmannschaft samt Trainerstab betroffen. Weitere Tests auf das Coronavirus werden am 4. September vom Gesundheitsamt durchgeführt. Der Unterricht in den weiteren Klassen beider Schulen wird unter Einhaltung der gängigen Abstands- und Hygieneregeln fortgesetzt.

Die aktuellen Infektionszahlen im Kreis Goslar:

Die Zahl der bestätigten Coronainfektionen im Kreisgebiet steigt somit auf 285 Fälle. 253 Personen, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt hatten, gelten inzwischen als genesen. 25 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Goslar sind an oder mit Covid-19 verstorben.