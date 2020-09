Niedersachsen rüstet sich für die Endlager-Debatte

Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) erlaubte einen Einblick in seine Seelenlage. „Die größte Sorge ist, dass wir einen Prozess starten und in zehn oder zwölf Jahren feststellen: Wir kriegen es nicht hin“, sagte Lies bei einer Atomendlager-Diskussionsveranstaltung in Hannover. Mit einem eigenen „Niedersächsischen Begleitforum Atomendlager“ will sich Lies offenbar auf unruhige Zeiten einstellen. Denn am 28. September will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Berlin Teilgebiete vorstellen, die in Deutschland als Endlagerstandorte in Frage kommen. „Es ist auch wegen der geologischen Struktur davon auszugehen, dass nennenswerte Teile von Niedersachsen dabei sind“, sagte Lies.

Lies (SPD) ist sich sicher: An einem Endlager in Niedersachsen führt kein Weg vorbei

„Wir brauchen ein Endlager“, stellte Lies zum Auftakt der Veranstaltung klar. Nachdem frühere Anläufe in der Sackgasse endeten, soll nun auf Basis des Standortauswahlgesetzes ein Standort gefunden werden. „Vorhabenträger“ ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die Aufsicht hat das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). Der Bundestag berate und entscheide nach jeder Phase per Gesetz über das weitere Vorgehen, „die Entscheidung über den Endlagerstandort trifft am Ende des Verfahrens ebenfalls das Parlament“, heißt es in einer Broschüre des Bundesamtes mit dem hoffnungsvollen Titel „Das letzte Kapitel“.

Niedersachsen eignet sich wegen der geologischen Beschaffenheit

Die BGE wiederum hatte sich zunächst eine umfangreiche Datenbasis zu den geologischen Gegebenheiten der Bundesländer verschafft. Für das Endlager, über dessen Standort 2031 entschieden werden soll, gilt: Es soll in tiefen und stabilen Gesteinsschichten liegen. Kristallingestein wie Granit, Steinsalz oder Tongestein kommen dafür in Frage. Erdbebenregionen beispielsweise scheiden von vornherein aus, auch Gebiete mit vielen Bohrungen oder Vulkanaktivitäten sind ausgenommen. Nach Erwartungen des Landesumweltministeriums werden rund zwei Drittel der benannten Gebiete in Niedersachsen sein.

„Wir sind absolut sicher, dass Niedersachsen in den Gebietskulissen sein wird“, sagte in der Diskussion auch Heiner Baumgarten vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Die Anti-Atom-Initiative „ausgestrahlt“ verbreitete, so in ihrer „atommüllzeitung“ vom Oktober 2019, unter der Überschrift „Wen kann es treffen?“ schon mal Karten mit Salz- und Tongesteinformationen, basierend unter anderem auf Studien der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.

Reicht diese Form von Bürgerbeteiligung?

Die Öffentlichkeitsbeteiligung nennt die Initiative eine „PR-Kampagne mit dem Ziel, in der breiten Bevölkerung Akzeptanz für das Suchverfahren herzustellen“. Lies will zu den Karten mit Teilgebieten regionale Veranstaltungen anbieten, bei denen Experten seines Ministeriums sowie des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie zur Verfügung stehen sollen. „Die Rolle, die wir haben, ist Anwalt der Bürger“, sagte Lies. Und das könnte nötig werden. Steffen Kanitz von der BGE sagte, es könne sein, dass sich im angekündigten Zwischenbericht Teilgebiete auch unter Städten befänden. Im weiteren Verlauf sollen dann geowissenschaftliche, später aber auch planungswissenschaftliche Abwägungskriterien zu Vorschlägen führen, welche Standortregionen zunächst „übertägig“ erkundet werden sollen. Niedersachsen, das viele Salzformationen hat, fürchtet eine mehr oder minder offene Präferenz anderer Länder für Salz als Wirtsgestein. Nach einer Finnland-Reise, wo sich Lies ein Endlager in Granit ansah, erklärte der Minister: „Nichts spricht gegen ein Atomendlager für Deutschland in Granit oder Ton.“ Ton sei besonders häufig in Baden-Württemberg, Granit gebe es im Bayerischen Wald und in Süd-Sachsen. Und im November 2019 mahnte Lies an, es fehle an Forschung zur Einlagerung in Ton und Granit sowie zu Behältern. Für sein Begleitforum bekam er Rückendeckung. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Miriam Staudte erklärte: „Die Regionen, die als Teilgebiete identifiziert werden, brauchen auch vor Ort ein Forum, um mit ihren Anliegen Gehör zu finden.“ Die FDP lobte eine „breite Diskussion“. Die dürfte insbesondere die betroffenen Kommunen vor einige Herausforderungen stellen.

Dass in Niedersachsen insbesondere die Fälle Gorleben und Asse viel Vertrauen gekostet haben, hob Lies hervor. Und Ulrich Löhr vom Landvolk sagte bei der Veranstaltung, in Sachen Bürgernähe gebe es bei Bundesumweltministerium und BGE noch „viel Luft nach oben“. Auch er bezog sich auf die Asse.