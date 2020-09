Holpriger Schulstart: Weitere Quarantäne-Fälle in Niedersachsen

Schüler und Schülerinnen einer 12. Klasse nehmen am Unterricht teil und tragen Mundschutze. Einige Klassen mussten seit Schuljahresbeginn in Niedersachsen in Quarantäne (Symbolbild).

Der Start ins neue Schuljahr in Niedersachsen verläuft mitten in der Corona-Pandemie holprig: Das Gesundheitsamt des Landkreises Celle hat an drei Schulen Beschränkungen verhängt, ein Verdachtsfall an einer Schule in Empelde in der Region Hannover hat sich bestätigt. Generelle Schulschließungen gebe es im Raum Celle aber nicht, teilte der Landkreis mit.

In einer Schule sei in Ganztagsgruppen in 39 Fällen Quarantäne verhängt worden – sowohl für Zweitklässler als auch für Viertklässler. Die anderen Kinder könnten am Montag ganz normal zum Unterricht kommen.

Quarantäne bis 17. September

Auch sieben Kinder einer Oberschule in Westercelle müssten in Quarantäne, teilte der Landkreis Celle mit. Weitere sieben Quarantänefälle gab es demnach in zwei Klassen an einer Berufsschule in Altenhagen.

In Empelde bestätigte Schulleiter Kay Warneke Medienberichten zufolge, dass Schüler aus fünf bis sechs Kursen, die der erkrankte Jugendliche besucht habe, voraussichtlich zum 17. September eine häusliche Quarantäne einhalten müssten. Die restlichen Schülerinnen und Schüler des betroffenen Oberstufenjahrgangs würden in der Zeit ebenfalls im Homeschooling unterrichtet.

Bisher keine Schulschließungen

Gut eine Woche nach Schuljahresbeginn waren 22 Schulen in Niedersachsen von Corona-Einschränkungen betroffen. Wegen festgestellter Infektionen seien 43 Klassen und 3 Jahrgänge in den Heimunterricht geschickt worden, teilte das Kultusministerium mit. Ganze Schulschließungen gab es nicht.

Oft müssten auch nicht alle betroffenen Schüler in Quarantäne. Das Ministerium verwies darauf, dass die Einschränkungen nicht mit Unterrichtsausfall gleichzusetzen seien. Die Schulen seien verpflichtet, von Quarantäne betroffene Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht zu betreuen. Insgesamt sei der Neustart des Unterrichts aus Sicht des Ministeriums dennoch gut verlaufen.

Klasse vom THG in Quarantäne

Im Landkreis Cuxhaven trafen Corona-Beschränkungen drei Klassen der Oberschule in Dorum, wie der Kreis kürzlich mitteilte. In Dorum sei ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Kreis Goslar sind zwei Klassen an Schulen in Seesen beziehungsweise in Goslar in Quarantäne. Vorsorglich wurde auch eine Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Wolfenbüttel in Quarantäne geschickt. Auch in Göttingen und Seelze waren Schulen betroffen.

dpa