Umweltschützer kleben sich an niedersächsische Staatskanzlei

Umweltaktivisten haben sich am Montag auf dem Gelände der Staatskanzlei in Hannover an diversen Oberflächen festgeklebt. Ihr Protest galt Erdgasimporten aus den U.S.A., da das von dort stammende Gas hauptsächlich durch Fracking gewonnen wird. Das Verfahren gilt als besonders schlecht für die Umwelt.