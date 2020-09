Niedersachsen: Streit um verkaufsoffene Sonntage geht weiter

Hannover. Im Streit um verkaufsoffene Sonntage in Niedersachsen sind die Fronten weiter verhärtet. Verdi hat sie bereits in mehreren Städten verhindert.

In Coronazeiten sollen Städte und Kommunen in Niedersachsen es leichter haben, verkaufsoffene Sonntage zu veranstalten - doch die Ausnahmeregeln sorgen für Streit. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zog sich Kritik zu, weil sie geplante Sonntagsöffnungen in Hildesheim und Oldenburg erfolgreich gerichtlich angefochten hat.

Verdi: „Es gab nie einen Kompromiss.“

Das Wirtschaftsministerium appellierte am Mittwoch an die Gewerkschaft, einen im Juli vereinbarten Kompromiss weiter mitzutragen. Damals hatte sich ein Runder Tisch darauf verständigt, dass in diesem Jahr nicht nur Großereignisse wie Volksfeste Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag sein können, sondern auch kleinere Veranstaltungen. An dem Runden Tisch hatten neben Befürwortern der Sonntagsöffnung wie den Kommunen auch Gegner wie die Kirchen und Gewerkschaften teilgenommen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

„Es gab nie einen Kompromiss“, sagte ein Verdi-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Rechtlich gelte weiter das Gesetz, das einen gewichtigen Anlass vorschreibe. „Reines Geldverdienen ist nicht genug.“ Verkaufsoffene Sonntage könnten auch nur dort stattfinden, wo alle Akteure sich einig seien.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.