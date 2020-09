Corona-Grenzwert in Cloppenburg weiter überschritten

Im Kreis Cloppenburg ist ein wichtiger Grenzwert für Corona-Neuinfektionen weiter überschritten – am Dienstag wurden 60,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangen sieben Tagen gemeldet (Symbolbild).

Cloppenburg. In Cloppenburg ist ein Corona-Grenzwert weiter überschritten. Wer von dort in den Urlaub fährt, muss in fast allen Bundesländern einen Test vorzeigen.

Im Kreis Cloppenburg ist ein wichtiger Grenzwert für Corona-Neuinfektionen weiter überschritten – am Dienstag wurden 60,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangen sieben Tagen gemeldet. Damit ist der Kreis aktuell der einzige in Niedersachsen, der den Schwellenwert von 50 überschritten hat. Bereits seit Ende vergangener Woche wurden deswegen die Corona-Regeln in Cloppenburg verschärft. Einen Anstieg der Zahlen gibt es auch in den benachbarten Kreisen Oldenburg (13,0) und Vechta (11,2). In der Region Hannover lag der Wert am Dienstag bei 21,4.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Corona: Reisende aus Cloppenburg in Niedersachsen bisher nicht eingeschränkt

Reisende aus dem Landkreis Cloppenburg sind im eigenen Bundesland aktuell bei Übernachtungen nicht eingeschränkt – in den meisten anderen Bundesländern dagegen müssen sie einen aktuellen Corona-Test vorlegen, der nachweist, das sie nicht infiziert sind, wenn sie dort Urlaub machen wollen.

In Niedersachsen sehe die aktuelle Corona-Verordnung kein Beherbergungsverbot oder Einschränkungen für Reisen vor, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Hannover am Dienstag. Auch der Tourismusverband teilte auf Anfrage mit, dass bisher keine Maßnahmen bekannt seien. Grundlage für Reiseeinschränkungen müsste eine veränderte Verordnung des Landes sein, wie eine Verbandssprecherin erläuterte.

Niedersachsen plant weitere Corona-Lockerungen

Noch ist die neue Corona-Verordnung des Landes, die ab Oktober gelten soll, in der Abstimmung – ob und wann die bisher bekannt gewordenen Lockerungen gelten sollen, ist noch unklar. So plant Niedersachsen weitere Erleichterungen unter anderem für Familienfeiern, bei denen mehr Teilnehmer erlaubt werden sollen.

In den meisten Bundesländern in Deutschland sind Reisende aus Cloppenburg derzeit nicht als Übernachtungsgäste erwünscht. Wie aus einer Auflistung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) hervorgeht, gelten in vielen Ländern Beherbergungsverbote oder coronabedingte Einschränkungen für Reisende aus Risikogebieten. Die Maßnahmen gelten, wenn die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche überschritten wird.

Mehr zum Thema

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

dpa