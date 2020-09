Landwirtschaftskammer Niedersachsen zieht Erntebilanz

Hannover. Auch in diesem Jahr war es in vielen Regionen zu trocken, trotz der Regenfälle im Frühjahr. Die Landwirtschaftskammer zieht am Vormittag Bilanz.

Das Jahr 2020 sei vielerorts zu trocken gewesen, mit entsprechenden Folgen für das Pflanzenwachstum. So gesehen sei 2020 ähnlich problematisch gewesen wie die beiden Vorjahre. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen zieht am Montag um 11 Uhr in Hannover eine Erntebilanz für die wichtigsten Ackerfrüchte.

Naturschutz wird immer wichtiger für die Landwirtschaft

Dabei will die Kammer auch die wachsende Bedeutung des Naturschutzes in den Blick nehmen, denn auch darauf müssen die Landwirtinnen und Landwirte verstärkt Rücksicht nehmen. Jüngst einigten sich Landvolk und Naturschützer mit der Landesregierung auf Gesetzesverbesserungen für mehr Natur-, Arten- und Gewässerschutz. Auch bei diesen Verhandlungen war die Landwirtschaftskammer intensiv beteiligt.

Bei den über den Sommer hinweg laufenden Erntearbeiten zeigte sich oft ein geteiltes Bild: Regenreiche Regionen standen relativ gut da, Bezirke mit viel Trockenheit hatten Schwierigkeiten. Bei der Kartoffelernte erwarten die Landwirte eine qualitativ gute Ernte bei einer durchschnittlichen Menge. Aufgrund der geringen Nachfrage wegen der Corona-Krise nach Pommes und anderen Tiefkühlprodukten sind die Preise im Keller, wovon die Endverbraucher profitieren.

Lesen Sie auch:

Getreide: Experten rechnen mit durchschnittlichen Erträgen

Beim Weizen rechneten die Experten für dieses Jahr mit durchschnittlichen Erträgen mit großen regionalen Schwankungen bei den Erntemengen. In Regionen, in denen Regen fiel, war der Ertrag überdurchschnittlich, in Regionen mit wenig Niederschlag landete die Ernte wegen der Qualität und Menge eher in der Biogasanlage.

Auch bei der Maisernte dürften die Resultate geteilt sein. Wegen des geringen Niederschlags musste sie zum Teil um zehn Tage vorgezogen werden. Vielerorts stand der Mais laut Bauernverband aber sehr gut. Erwartet werden eine gute Qualität und eine ordentliche Ertragsmenge. Viele Bauern brauchen die neue Ernte sehr dringend, da nach zwei Dürrejahren kaum Futterreserven vorhanden seien. Experten rechneten zuletzt zwar mit deutlich besseren Erträgen als 2018 und 2019, nach der Sommertrockenheit jedoch bestenfalls mit einer durchschnittlichen Ernte.