Grüne kritisieren fehlendes Geld für Missbrauchsprävention

Hannover. Dies sei angesichts zunehmender Fälle falsch. An den fraglichen Standorten seien die Projekte bereits abgeschlossen, so das Justizministerium.

Die Grünen im Landtag kritisieren, dass Fördermittel für Präventionsprojekte gegen sexuellen Missbrauch im Haushaltsplanentwurf 2021 nicht auftauchen. Die bisherigen Mittel würden auf null gesetzt – „ein völlig falsches Signal“ der Landesregierung, erklärte der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Helge Limburg. Die zahlreichen Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch erforderten mehr und nicht weniger Anstrengungen für Prävention und Aufklärung.

Das zuständige Justizministerium teilte mit, es habe sich um einmalige Projektmittel im laufenden Haushaltsjahr gehandelt. Die Gelder in Höhe von 150.000 Euro würden nicht neu aufgelegt, weil eine dauerhafte Förderung in dieser Form fachlich nicht sinnvoll sei. Primär sind vor allem flächendeckende Strukturen erforderlich, die laut einem Ministeriumssprecher bereits vorhanden sind – etwa in Gestalt von Fachberatungsstellen gegen Gewalt.

Neun Anlaufstellen sind nach Angaben der Grünen-Fraktion betroffen: in Oldenburg, Bad Zwischenahn, Hannover, der Samtgemeinde Amelinghausen (Landkreis Lüneburg), Dannenberg, Nordhorn, Hameln sowie den Kreisen Emsland und Lüchow-Dannenberg. An diesen Standorten seien die Projekte bereits erfolgreich durchgeführt worden, entgegnete der Sprecher des Justizministeriums. „Hier kann man also gar nichts mehr kürzen, diese Standorte können nicht mehr ‚betroffen‘ sein“, teilte Christian Lauenstein mit.

Landtag ist alarmiert durch die Missbrauchsfälle von Lügde

Nach dem massenhaften Kindesmissbrauch von Lügde mit Fehlern und Versäumnissen auch im Jugendamt in Hameln hatte der Landtag in Hannover im September über das Einrichten einer Enquetekommission beraten. Von der Enquetekommission, an der Experten beteiligt werden sollen, verspricht der Landtag sich auch Handlungsempfehlungen für mehr Kinderschutz. Seit November 2019 steht der Landesbeauftragte für Opferschutz mit seiner Geschäftsstelle als Ansprechpartner auch für Betroffene von Missbrauch zur Verfügung.

Die Grünen wollen angesichts der Zunahme sexualisierter Gewalt gegen Kinder eine Aufstockung der finanziellen Mittel für die Präventionsarbeit beantragen. Die Haushaltsberatungen sind noch nicht abgeschlossen. Der Haushalt wird im Dezember verabschiedet.