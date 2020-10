Wetterdienst: Wochenende bringt Regen nach Niedersachsen

Das erste Wochenende im Oktober bringt in Niedersachsen und Bremen voraussichtlich Regen (Symbolbild).

Hannover. Wechselhaft, bewölkt und mit längerem Regen bis Sonntagvormittag, später mehrere Sonnenstunden und bis 18 Grad. So die Vorhersage für das Land.

Das Wochenende bringt Regen nach Niedersachsen und Bremen. Bereits am Freitag ist es nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Wetterdienstes wechselhaft und häufig bewölkt. Am Samstag könne es dann insbesondere im Westen Niedersachsens immer wieder auch länger regnen. Die Temperaturen seien für Oktober jedoch vergleichsweise hoch. Im östlichen Niedersachsen seien am Samstag bis zu 20 Grad zu erwarten, sagte der Sprecher weiter.

Sonne und bis 18 Grad am Sonntag

Am Sonntagnachmittag seien dann sogar ein paar Sonnenstunden möglich. Für den Vormittag sei aber zunächst mit Regen und auffrischendem Wind zu rechnen. Die Temperaturen sollen am Sonntag dem Sprecher zufolge maximal 15 bis 18 Grad betragen.

dpa