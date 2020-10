Kaysser-Pyzalla: „Miteinander wie hier gibt es nirgendwo sonst“

Prof. Anke Kaysser-Pyzalla war dreieinhalb Jahre lang Präsidentin der TU Braunschweig. Diese Woche wechselte sie an die Spitze des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Im Abschiedsinterview über ihre Erfahrungen in Braunschweig zog die Materialwissenschaftlerin und Maschinenbauerin am Tag ihrer Verabschiedung Bilanz.

Frau Prof. Kaysser-Pyzalla, Sie haben in Braunschweig dreieinhalb sehr intensive Jahre verbracht. Nun wechseln Sie an die Spitze des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Wie geht es Ihnen? Was bewegt Sie?

Im Moment war es für mich wesentlich, dass man all das schafft, was man hier noch erledigen wollte, weil es für die Mitglieder der Universität hier wichtig ist. Und auf der anderen Seite will ich den Start beim DLR gut vorbereiten. Das Verabschieden macht schon wehmütig. Da wurde mir noch einmal klar, was ich hier für eine spannende und wirklich gute Zeit hatte.

Sie haben viel verändert und mit Ihrem Team viel erreicht. Der Erfolg mit zwei Exzellenzclustern, die Möglichkeit zur Bewerbung als Exzellenzuniversität stechen heraus. Was war aus Ihrer Sicht besonders wichtig und nachhaltig?

Für mich ist die Kultur an der Universität besonders wichtig dass man konstruktiv miteinander umgeht und Probleme sachorientiert löst. Und sich, wenn ein Kompromiss gefunden ist, von allen Seiten mit diesem Kompromiss zufrieden gibt. Das ist eine Kultur, die die TU Braunschweig über viele Jahre weitergebracht hat und die sie auch weiterbringen wird. Damit sind wir auch gut durch die letzten Monate gekommen, in denen es besonders wichtig war, etwas gemeinsam zu tun, gemeinsam für Werte und Ziele einzustehen.

War diese Kultur ein Erfolgsfaktor bei der Exzellenzinitiative? Die Bewerbung kam ja in einem Kollektivprozess zustande, in dessen Verlauf sehr viele Menschen gleichzeitig an den Dokumenten arbeiten mussten.

Absolut. Die Gutachter haben ja auch geschrieben, wie sehr sie bewundert haben, wie gut wir zusammengearbeitet haben, dass sich jeder einbringen konnte, zugleich aber das Ganze im Vordergrund stand.

Ein TU-Maskottchen ist im Gepäck. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Die Exzellenzbewerbung war ein Wert an sich. Und sie hat Ergebnisse. Braunschweig hat es nicht geschafft, bekam aber positive Bewertungen – und ein Pflichtenheft, das Sie und die TU seither beschäftigt. Wie weit sind Sie gekommen und was bleibt zu tun?

Wir sind auf die Landkarte gekommen. Die TU Braunschweig kennt jetzt jeder und das verschafft uns erhebliches Potenzial bei Bewerbungen herausragender Kolleginnen und Kollegen: bei denen, die Professuren anstreben, beim Nachwuchs und bei den Mitarbeitenden insgesamt.

Das ist also schon in den Scheuern.

Auf der anderen Seite gab es auch einige Punkte, bei denen die Gutachtenden Potenzial gesehen haben, sich weiterzuentwickeln. Das haben wir sehr genau analysiert, im Senat, aber auch mit dem Hochschulrat.

Wir haben eine Strategie entwickelt, Handlungsfelder definiert und auch Maßnahmen. Im Bereich der Drittelmitteleinwerbung waren wir schon sehr erfolgreich. Sie ist, auch dank des großen Engagements von Prof. Peter Hecker als Vizepräsident für Forschung, binnen fünf Jahren um 47 Prozent von 79 auf 116 Millionen beziehungsweise innerhalb eines Jahres um 16 Prozent von 100 auf 116 Millionen gestiegen. Und wir haben es geschafft, beim Kollegen Harald Kloft einen neuen Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft für additive Fertigung im Bauwesen als neuartige digitale Fertigungstechnologie einzuwerben. Diese additiven Verfahren eröffnen ganz viele Möglichkeiten, den Prozess zu führen, aber sich auch, wie man Gestaltung in neuen Formen umsetzt.

Auf diesem Weg geht die TU weiter, auch bei der Operationalisierung der Forschungsschwerpunkte, in der weiteren Vernetzung, aber natürlich auch in der Lehre. Hier haben die Gutachtenden angesprochen, dass das Lehrportfolio im Studiengangsangebot immer wieder einer Analyse bedarf. Daran arbeitet eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Vizepräsidenten, Prof. Knut Baumann. Frau Prof. Katja Koch kümmert sich um die Lehrerbildung an der TU, die ein spezifisches Profilelement der TU Braunschweig darstellt. Und wir sind natürlich dabei, die Digitalisierung unter der Leitung des Kollegen Manfred Krafczyk voranzutreiben.

Vizepräsident Dietmar Smyrek hat sich mit mir sehr stark um das Thema Zusammenarbeit der Fakultäten, der Hochschulleitung und den zentralen Einrichtungen gekümmert. Wir haben hier organisatorische Veränderungen vorgenommen, so dass wir den Bereich Internationalisierung mit dem International House deutlich stärker aufgestellt haben. Wir erwarten, dass wir den Studierenden damit noch stärkere Unterstützung geben können.

Es gibt Studiengänge an der TU, bei denen der Anteil von Studierenden aus dem Ausland höher ist als derjenigen mit deutschem Pass. Es gibt fremdsprachliche Studiengänge. In der Region wird vielleicht noch gar nicht gesehen, wie international die TU bereits ist. Wie weit kann die Internationalisierung gehen? Was würden sie besorgten Mitbürgern sagen, die sich fragen: Machen wir hier nicht den Wettbewerber schlau? Bilden wir nicht den chinesischen Nachwuchs aus, der uns morgen die Märkte und damit die Arbeitsplätze streitig macht?

Ich glaube, dass wir versuchen sollten, talentierte Studierende aus allen Regionen der Welt zu gewinnen. Indem wir diese Studierenden ausbilden, werden wir, wenn wir es gut machen und hier auch eine soziale Komponente bieten, es schaffen, dass viele in der Region bleiben und diejenigen, die zurückkehren, immer gerne an Braunschweig denken und uns empfehlen. Das ist bisher immer so gewesen. Diejenigen, die gehen, wertschätzen immer die Ausbildungsstätte und die Menschen, denen sie begegnen. Das ist etwas, was in der Zukunft ganz wichtig sein wird.

Gleichzeitig glaube ich, dass wir in den Studiengängen Angebote schaffen können, die über die bisherigen Schwerpunkte deutlich hinausgehen. An vielen Fakultäten geschieht das bereits. Und das ist auch für unsere deutschen Studierenden ganz wichtig, die ja später auch überall auf der Welt tätig sein werden und hier in Braunschweig interkulturelle Kompetenz erwerben. Deshalb ist es wichtig, dass man fremdsprachliche Anteile in möglichst vielen Studiengängen verankert.

Also nicht nur in den technischen, in denen Englisch ohnehin schon die Sprachen der Forschung ist?

Ja. Internationalisierung bedeutet auch Anstrengung und Aufbruch.

Sie haben sich sehr bemüht, gemeinsam mit dem niedersächsischen Wissenschaftsministerium die Ausstattung der TU Braunschweig zu verbessern. Es geht hier um Bauten, die dringend sanierungsbedürftig waren und es zum Teil noch sind, aber auch um neue Vorhaben. Wie weit sind Sie bei der Sanierung gekommen und was bräuchte die Hochschule zum Ausbau ihrer bestehenden und zur Entwicklung ihrer neuen Schwerpunkte?

Wir haben, aufbauend auf dem, was Jürgen Hesselbach im Bereich der Forschungszentren geschaffen hat, einige neue Gebäude errichten und in Betrieb nehmen können, darunter das LENA, das Laboratory für Emerging Nanometry. Für das Zentrum für Brandforschung haben wir den Grundstein gelegt. Die Sanierung des Audimax steht kurz vor dem Abschluss, und bei der Sanierung der „PPC-Kette“ also der Physik, Pharmazie und Chemiegebäude, sind wir immerhin in die konkrete Planung der Gebäude gekommen. (Der Chemie-Bau der TU kann wegen Brandschutzmängeln nicht weiter genutzt werden, Anm. der Redaktion). Aber natürlich haben wir erheblichen Sanierungsbedarf der Gebäude aus den sechziger und siebziger Jahren, vor allem bei der energetischen Sanierung. Wir haben da ganz erhebliche Mittelbedarfe. Sie sind im Gutachten der Kommission „Niedersachsen 2030“ noch einmal festgestellt worden. Wir liegen bei 600 Millionen Euro. Für die Forschungsschwerpunkte wird es wichtig sein, geeignete Forschungsbauten zu errichten, die es erlauben, Großgeräte gezielt anzuschaffen und hochmoderne Labore zu integrieren. Der Wettbewerb ist sehr stark. Die TU steht aber mit mehreren Initiativen in den Startlöchern.

Sie haben die Exzellenzinitiative gerade als Chance beschrieben, Hochqualifizierte an die TU Braunschweig zu binden. Welche Möglichkeiten hat die Carolo-Wilhelmina, ihnen auch entsprechende Stellen anzubieten?

Wir haben eine ganze Reihe Professuren im Rahmen des Tenure-Track-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erhalten. Die Ausschreibungen laufen jetzt. Wir haben damit einen neuen Weg für jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, früher in Professuren zu kommen und eine dauerhafte Perspektive zu bekommen. Natürlich würden wir uns wünschen, dass die Tarifsteigerungen vollständig kompensiert werden und dass es seitens des Landes keine globale Minderausgabe gibt. Denn das macht es für uns im Wettbewerb schwierig innerhalb Deutschlands, aber natürlich auch darüber hinaus. Und wir würden uns Unterstützung für die Profilbildung wünschen, insbesondere die starke Ausgestaltung der Schwerpunkte. Das Land hat uns zugesagt, die Exzellenzcluster weiter zu unterstützen und auch die Vorbereitung auf die nächste Runde der Exzellenzstrategie zu fördern.

Aber natürlich macht uns Sorge, wie die Mittel für den Bauunterhalt aussehen. Das hat Folgen für die Forschung und für die Studierenden. In Zeiten von Corona bräuchten wir zudem mehr Geld, weil wir schneller in der Digitalisierung vorankommen wollen.

Wie groß ist denn das Delta zwischen den 600 Millionen Euro Sanierungsbedarf, den Ausbaunotwendigkeiten und dem, was jetzt zur Verfügung steht?

Es gibt ganz aktuell eine neue Mittelfristplanung des Landeshaushaltes. Wir analysieren sie gerade. Alle machen sich große Sorgen, dass es vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage zu Verschlechterungen kommen könnte.

Sie haben ein von Jürgen Hesselbach gut bestelltes Haus vorgefunden und die Arbeit auf ihre ganz eigene Weise kongenial fortgesetzt. Alle bedauern, dass Sie gehen. Können Sie verstehen, dass viele fragen: Hätten Sie diesen Schritt nicht auch fünf Jahre später gehen können?

Angebote wie dieses erhält man nur einmal. Ich hätte auch in meiner früheren Position vieles noch gerne getan, aber auch die TU Braunschweig hätte nicht noch fünf Jahre gewartet.

Sie legen Wert auf die Feststellung, dass Sie sich nicht beworben haben…

Genau. Man hat mich angesprochen.

Das DLR ist eine der großen und international bedeutenden Forschungsorganisationen in Deutschland. Der Vorstandsvorsitz ist wohl eine der spannendsten Aufgaben in der deutschen Forschungslandschaft, gerade auch der industrienahen Forschung. Welche Erfahrungen helfen Ihnen, dieser Aufgabe gerecht zu werden?

Da ist sicherlich die Erfahrung bei der Frage, wie Strukturen beschaffen sein müssen, um gut zu funktionieren. Sicherlich auch der Blick auf die Frage, welche Aufgaben zentral und welche dezentral zu erledigen sind und wie Prozesse zwischen solchen Einheiten erarbeitet und umgesetzt werden. Ich habe natürlich auch die Akteure kennen gelernt. Die TU ist in Luft- und Raumfahrt stark. Das hat mir Einblicke in diese Fächer gegeben, die ich nicht vergessen werde.

Wie sehen Sie den Standort Braunschweig des DLR?

Das ist der größte Luftfahrtstandort des DLR. Er hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Mit dem Forschungsflughafen besitzt er eine einzigartige Perle. Und er pflegt eine gute Kooperation mit der TU Braunschweig. Das sieht man beim Exzellenzcluster und vielem mehr.

Können Sie etwas über Ihre Pläne beim DLR sagen?

Meine Maxime ist, dass ich mir alles sehr gründlich ansehe, bevor ich dazu etwas sage. Die Mitarbeiter müssen mit mir gesprochen haben, bevor sie etwas von mir lesen. Ich bitte um Verständnis – das habe ich auch Ihren Kollegen in Köln gesagt.

Sie geben die Präsidentschaft der TU Braunschweig auf, ziehen mit Ihrem Mann privat an ihren neuen Dienstsitz Köln. Was bleibt an Verbindung?

In den Jahren sind sehr viele intensive Kontakte entstanden, die mir wichtig sind. Wir haben immer gerne in Braunschweig gewohnt. Und gerade in der Corona-Zeit haben wir vieles entdeckt, was wir zuvor nicht kannten.

Wir fühlen uns in Braunschweig wohl. Und ich bleibe Professorin an der TU.

Was würden Sie anderen Hochschulen raten – was kann man sich von Braunschweig abkucken?

Da ist das gute Miteinander innerhalb der Hochschule, aber auch in der Stadt und der Region. Die sehr positive Zusammenarbeit der TU Braunschweig und der Akteure bei der Stadt und darüber hinaus – ich erinnere nur an das großartige Engagement der Stadt Braunschweig, des Hochschulbundes und zum Beispiel des IHK-Präsidenten Helmut Streiff bei der Exzellenzbegutachtung – ist etwas ganz Besonderes. Ich bin überzeugt, dass es zum gemeinsamen Erfolg beiträgt. So etwas gibt es, soweit ich sehen kann, nirgendwo sonst.