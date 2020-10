Der Salzstock Gorleben raus, aber Großteile des Landes Niedersachsen drin: Ein paar Überraschungen hielt die Karte der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) über mögliche Teilregionen für ein Endlager dann doch bereit. Dass 54 Prozent der Fläche Deutschlands dabei sind, ist für den Anfang aus niedersächsischer Sicht zwar beruhigend. Doch die meisten Teilregionen sind Salzstöcke, und nicht nur Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) mahnt mehr Forschung auch für die beiden anderen möglichen Wirtsgesteine an. Für die kommende Woche ist eine Regierungserklärung im Landtag zur Endlagersuche angekündigt.

90 Teilgebiete überall im Land

„Die Chance, in Deutschland den Standort für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle zu finden, der Sicherheit für eine Million Jahre bietet, steht sehr gut. Das zeigen die 90 Teilgebiete überall im Land“, hatte BGE-Chef Stefan Studt erklärt. Manche der Gebiete sind sehr klein, etwa ein Salzstock, andere erstrecken sich über Landkreis- oder Bundesländergrenzen wie etwa Tonformationen. 74 der 90 Teilgebiete sind in Steinsalz, 7 in kristallinem Gestein, 9 in Ton. Was die Gesamtfläche angeht, liegt allerdings Ton vorn. In der Region sind vor allem die Kreise Gifhorn, Peine und Helmstedt dabei, aber auch Wolfenbüttel, Wolfsburg, Göttingen und – mit Abstrichen – Braunschweig, Salzgitter und der Kreis Goslar.

2031 soll der Standortvorschlag

Bund und Länder hatten sich auf ein neues, gestuftes Suchverfahrene einigt. 2031 soll der Standortvorschlag erfolgen, der Bundestag entscheidet. Zuvor müssen die Gebiete eingegrenzt werden. Die Teilgebiete-Karte war der Auftakt. Nun wird es deutlich konkreter. Phase II umfasst nach der Erkundung dann auch den Vorschlag für untertägige Erkundung. Phase III beinhaltet dann den Standortvorschlag. „Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung prüft den Vorschlag des Vorhabenträgers (BGE, die Red.) einschließlich des zugrundeliegenden Standortvergleichs von mindestens zwei Standorten“, heißt es im Standortauswahlgesetz.

Netzt großzügig auswerfen

Minister Lies hatte eigene Veranstaltungen mit Experten seines Ministeriums sowie des Landesbergamtes bereits angekündigt. Eigentlich habe man an einige Regionen gedacht, nun kümmere man sich um ganz Niedersachsen, sagte Lies nach Bekanntgabe der BGE-Karte. Immerhin seien fast 80 Prozent des Landes noch enthalten. Jochen Stay von der Initiative „ausgestrahlt“ kreidet der BGE an, zu viele Gebiete ohne ausreichende Datenbasis aufgenommen zu haben. So stünden Regionen mit relativ guten geologischen Eigenschaften gleichberechtigt neben Regionen, über die so gut wie nichts bekannt sei, erklärte er. Wie schwierig dass sei, zeigten die Bohrungen im Zusammenhang mit dem Asse-Schacht. Annahmen und Ergebnisse der Bohrungen sähen gänzlich anders aus, so Stay. Die BGE hatte dagegen bereits früher angekündigt, ihr Netz für die Endlager-Teilgebiete zunächst großflächig auszuwerfen.

Per Bundesgesetz Fakten schaffen

„Problematisch ist dieses Vorgehen nicht nur, weil so der Bevölkerung die Möglichkeit genommen wird, einzuschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihre Region wirklich betroffen sein könnte,“ meint Stay, „sondern auch, weil der nächste Schritt im Auswahlverfahren damit kaum zu bewältigen ist.“ Wenn die Erkundungsregionen benannt würden, fielen vermutlich mehr als 90 Prozent der Gebiete weg. Dann würden per Bundesgesetz Fakten geschaffen. „In allen betroffenen Regionen gilt es, die Kommunen bei der Mitwirkung in diesem Suchprozess entsprechend zu unterstützen“, fordert die Grünen-Landtagsabgeordnete Miriam Staudte. Dafür will das Land offenbar auch Geld bereitstellen. Im Vorfeld der BGE-Veröffentlichung hatte Staudte kritisiert, dass die Forschung zu den potenziellen drei Wirtsgesteinen „nicht auf Augenhöhe“ sei. Auch Lies hatte wiederholt vor einer Vorfestlegung auf Salz gewarnt. Nach einer Finnland-Reise, wo sich Lies ein Endlager in Kristallingestein ansah, erklärte er: „Nichts spricht gegen ein Atomendlager für Deutschland in Granit oder Ton.“ Ton sei besonders häufig in Baden-Württemberg, Granit gebe es im Bayerischen Wald und in Süd-Sachsen. Mit seinen Reisen, auch zu einem Untertagelabor in Frankreich in Tongestein, wolle er sich auch einen Eindruck verschaffen, „ob wir auch in Deutschland technologisch überhaupt in der Lage sind, sauber bewerten zu können, welche Einlagerungsmethode und welches Wirtsgestein bei uns die optimale Lösung sein könnten.“

Technische Barriere

Lies will das Gesamtpaket aus Einlagerungstechnik und Geologie bewertet sehen. Warum? „Eine wesentliche Barrierefunktion im Endlagerkonzept im Wirtsgestein Granit übernimmt der Abfallbehälter aus Kupfer“, heißt es auf der Webseite der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Das weiß man auch in Bayern. „Die Meinung, dass eine von Menschenhand gebaute technische Barriere die Brennelemente genauso sicher einschließen kann wie eine geologisch stabile, dichte und massive Gesteinsformation, teilen wir nicht“, sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) 2019 der „Passauer Neuen Presse“.