Gorleben. Jahrzehntelang haben Aktivisten gegen ein Endlager in Gorleben protestiert. Nun ist das Aus für den Plan verkündet und die Freude ist groß.

Umweltaktivisten feiern Aus für Endlagerplan in Gorleben

Hunderte Umweltschützer und Atomkraftgegner haben in Gorleben das Aus des lange umkämpften Salzstocks bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager gefeiert. Zwar werde dort wie an 15 weiteren Standorten immer noch radioaktiver Müll zwischengelagert, doch schaue man „mit Freude und Genugtuung“ darauf zurück, welche Wirkung der jahrzehntelange Protest gehabt habe, sagte der Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, Wolfgang Ehmke, im Vorfeld der Kundgebung am Sonntag.

BGE erklärt 90 Gebiete in Deutschland zu möglichen Endlagerstandorten – ohne Gorleben

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte Tage zuvor mitgeteilt, dass 90 Gebiete in Deutschland günstige geologische Bedingungen für die Lagerung hoch radioaktiver Abfälle bieten. Diese erstrecken sich über alle Bundesländer mit Ausnahme des Saarlands - die niedersächsische Region um Gorleben zählt nicht dazu. Das dortige Erkundungsbergwerk soll daher dauerhaft geschlossen werden.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte, bei der Endlagersuche müsse nun die Wissenschaft das Wort haben. „Die Fehler der Vergangenheit - ein Endlager politisch durchsetzen zu wollen - dürfen nicht wiederholt werden“, sagte Heinz Smital von Greenpeace.

Ministerpräsident Weil betont, dass die Entscheidung unpolitisch begründet war

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte jüngst betont, dass die Entscheidung gegen Gorleben nur anhand wissenschaftlicher Kriterien getroffen worden und nicht politisch beeinflusst sei. „Aus Niedersachsen haben wir jedenfalls null Komma null Einfluss genommen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag.

Im Atommüll-Zwischenlager Leese bei Nienburg stürzte derweil am Wochenende ein 200-Liter-Fass mit schwach radioaktiven Abfällen ab und wurde beschädigt. Es sei als Schutzmaßnahme in ein sogenanntes Überfass gestellt worden, teilte das niedersächsische Umweltministerium am Samstag mit. Radioaktive Stoffe seien nicht freigesetzt worden.

dpa