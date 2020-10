Corona: FDP bezweifelt Verfassungsmäßigkeit von Party-Obergrenzen

Hannover. Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Landtag hat Zweifel an den geplanten Obergrenzen für private Feiern angemeldet. 25 Personen sollen erlaubt sein.

Die FDP hat die für Niedersachsen geplante Obergrenze von 25 Teilnehmern bei privaten Treffen kritisiert. „Ich habe große Zweifel, dass das rechtmäßig ist“, sagte Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover. Die Liberalen verlangen von der Regierung eine Erklärung im Parlament, warum sie die Beschränkung in der neuen Corona-Verordnung plant.

Neu Verordnung sieht Obergrenze von 25 Personen für private Feiern vor

„Ich kenne keine Begründung“, sagte Birkner. „Wenn es da keine plausiblen Antworten gibt, ist das offenkundig aus meiner Sicht verfassungswidrig, was da passiert.“ Er rechne damit, dass die Polizei auf Grundlage der Obergrenze vermehrt zu privaten Treffen gerufen werde und Treffen von mehr als 25 Menschen dann auch auflösen müsse, sagte Birkner weiter: „Es wird solche Fälle geben. Und die werden nicht schön werden.“

Die Regierung will Zusammenkünfte in den eigenen vier Wänden landesweit begrenzen, um größere Corona-Ausbrüche zu verhindern. Die Obergrenze von 25 Teilnehmern soll unabhängig davon gelten, ob die Region ein Corona-Hotspot ist oder nicht. Für private Treffen im Freien ist ein Höchstwert von 50 Teilnehmern vorgesehen. Steigen die regionalen Infektionszahlen, sollen jeweils niedrigere Werte gelten. Bisher handelt es sich bei den Regierungsplänen um einen Entwurf. Das endgültige neue Corona-Regelwerk soll am Mittwoch vorgestellt werden.

dpa