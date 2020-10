Innenminister Pistorius fordert mehr Einsatz gegen Antisemitismus

„Wir tragen alle eine große Verantwortung“, sagt Boris Pistorius (SPD) mit Blick auf den Kampf gegen Antisemitismus. Einige Tage zuvor wurde in Hamburg ein Student mit einem Klappspaten attackiert – mutmaßlich aus Judenhass. (Archivbild)

Hannover. Nach der antisemitischen Attacke auf eine Person in Hamburg hat Innenminister Boris Pistorius (SPD) mehr Engagement gegen Antisemitismus gefordert.

Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten in Hamburg hat Innenminister Boris Pistorius (SPD) einen gemeinsamen Einsatz gegen Antisemitismus gefordert. „Wir müssen alles daran setzen, dass diese dunklen Schatten endlich verschwinden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Hier tragen wir alle eine große Verantwortung. Ich persönlich und die niedersächsischen Sicherheitsbehörden werden den Einsatz im Kampf gegen den Antisemitismus fortsetzen und wo nötig weiter verstärken.“

Anschlag von Hamburg war offensichtlich antisemitisch motiviert

Der offensichtlich antisemitisch motivierte Anschlag zeige ein weiteres Mal, dass es immer noch gezielten Hass auf jüdisches Leben gebe. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat ein 29-jähriger Mann am Sonntag vor einer Synagoge in Hamburg einen jüdischen Studenten mit einem Klappspaten angegriffen und schwer am Kopf verletzt - mutmaßlich aus Judenhass.

Bedrohungen gegen jüdische Einrichtungen in Niedersachsen sind dem Innenministerium aktuell nicht bekannt. Nach dem rechtsextremistischen Angriff auf die Synagoge von Halle vor fast einem Jahr seien die Maßnahmen zum Schutz von jüdischen Einrichtungen erhöht worden, sagte Pistorius. Die Polizei ist demnach hinsichtlich der Sicherheitslage von Personen jüdischen Glaubens und jüdischer Einrichtungen besonders sensibilisiert. „Wir bleiben weiterhin in einem engen Austausch mit den jüdischen Gemeinden.“

Lesen Sie mehr:

dpa