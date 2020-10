Pistorius will Brand- und Katastrophenschutz bündeln

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat angekündigt, die Behörden und Einrichtungen im Bevölkerungsschutz neu aufstellen zu wollen. Ein neues Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz solle Aufsichtsbehörden und Schulungseinrichtungen umfassen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im Landtag in Hannover. Ziel sei, Kompetenzen zu bündeln.

Innenministerium will zehn Millionen Euro in Feuerwehren investieren

Das bisherige Kompetenzzentrum für Großschadenslagen solle zu einem Landeskatastrophenschutzstab für „überörtliche Lagen“ im Innenministerium weiterentwickelt werden. Damit solle es gelingen, die zunehmende Zahl an Großschadenslagen besser zu bewältigen.

Neben der Brandschutzgesetzesnovelle solle auch das Katastrophenschutzgesetz modernisiert werden, kündigte Pistorius an. In den kommenden vier Jahren sollten zehn Millionen Euro in die Ausstattung der Feuerwehren etwa mit geländegängigen Fahrzeugen fließen.