Eine Fraktion weniger, neue Sitzordnung und neue Mitglieder im Präsidium: Im Landtag begann die Oktober-Sitzung nach der Spaltung der AfD-Fraktion unter neuen Vorzeichen.

„Die Fraktion der AfD besteht nicht mehr“, erläuterte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) zum Auftakt der Plenarwoche. Um die neun nun fraktionslosen Abgeordneten im Plenarsaal zu platzieren, habe sich der Ältestenrat zunächst auf eine provisorische Lösung geeinigt. Die frühere AfD-Fraktionsvorsitzende Dana Guth, Stefan Wirtz und Jens Ahrends wurden auf Einzelplätze ganz hinten gesetzt - so wie bereits der seit längerem fraktionslose SPD-Abgeordnete Jochen Beekhuis. Guth, Wirtz und Ahrends hatten im September ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. Zuvor hatte beim Braunschweiger Landesparteitag der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner Guth im Parteivorsitz abgelöst. Kestner hatte sich in einer Stichwahl gegen Guth durchgesetzt. Die verbleibenden sechs AfD-Abgeordneten, darunter der frühere parlamentarische Geschäftsführer Klaus Wichmann, der Finanzpolitiker Peer Lilienthal und der stellvertretende Landesvorsitzende Stephan Bothe, sitzen bis zur Novembersitzung zunächst weiter zusammen.

Grüne Byl neu ins Präsidium

Die Vertreter der AfD-Fraktion im Landtagspräsidium mussten gehen, neu rückte unter anderem die Gifhorner Grünen-Abgeordnete Imke Byl ins Präsidium auf. Als fraktionslose Abgeordnete haben die AfD-Politiker laut Andretta unter anderem keine zusätzlichen Redezeiten und können auch keine sogenannten Kurzinterventionen in den Debatten anmelden. Zur Geschäftsordnung dürfen sie sich aber weiterhin melden und auch „persönliche Bemerkungen“ abgeben.

Guth: Mediation hat Priorität

Die Betroffenen nahmen das alles ruhig zur Kenntnis und wählten teilweise sogar die neuen Präsidiumsmitglieder mit. Die Bundespartei hatte ein Mediationsverfahren eingeleitet, um den Konflikt vielleicht doch noch zu befrieden. Guth sagte unserer Zeitung am Rande der Sitzung, sie werde natürlich ihre Möglichkeiten der parlamentarischen Arbeit weiter nutzen. Zur Frage, ob sie den informellen Status einer Gruppe im Landtag anstrebe, erklärte sie: „Erste Priorität ist für uns die Mediation, die wir ergebnisoffen abwarten möchten.“ Sollte diese scheitern, wäre eine Gruppenbildung ein Ansatz, um die parlamentarische Arbeit zu verbinden. Guth hatte auch wiederholt das Angebot einer „neuen Fraktion“ ins Spiel gebracht, allerdings ohne Bothe und Lilienthal. Der Braunschweiger Wirtz meldete sich mit einem Beitrag in der Endlagerdebatte. Man fange wieder bei Null an, in anderen Ländern laufe das sachlicher als in Deutschland, kritisierte Wirtz.