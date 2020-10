Kein Vollzugsplatz: 101 suchtkranke Täter auf freiem Fuß

Fehlende Plätze im sogenannten Maßregelvollzug bringen Niedersachsens Landesregierung in die Defensive. Im Landtag musste Sozialministerin Carola Reimann (SPD) Nachbesserungsbedarf eingestehen. Der FDP-Abgeordnete Björn Försterling erklärte nach der Debatte: „Über 100 verurteilte Straftäter warten auf einen Platz im Maßregelvollzug, die Landesregierung verschließt die Augen vor weiteren Straftaten.“

Das Thema fehlender Plätze für drogen- oder alkoholabhängige Täter hatte die FDP-Fraktion wiederholt auf die Tagesordnung gesetzt, war mit den Antworten aber nicht zufrieden. Auf eine frühere Anfrage zu möglichen Straftaten während des Wartens hatte es geheißen, eine derart aufwendige Auswertung könne in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht geleistet werden. Hintergrund sind Fristen zur Beantwortung von Kleinen Anfragen. Die FDP hatte nun eine weitere Anfrage nachgereicht. Sie wollte wissen, ob verurteilte Straftäter in ihrer Wartezeit auf den Vollzugsplatz seit dem Stichtag 1. Januar 2020 weitere Taten begangen hätten und wieviele? „Wegen welcher Straftaten waren die betreffenden Personen ursprünglich verurteilt worden?“, hieß es weiter.

Hohe Wiederholungsgefahr

Wegen ihrer Zuständigkeit für die Staatsanwaltschaften beantwortete Justizministerin Barbara Havliza (CDU) die Anfrage. Für 101 sogenannte Selbststeller - das sind Personen, die sich bis zu ihrer Aufnahme in den Maßregelvollzug in Freiheit befinden - wurde eine Abfrage gestartet, ob Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig sind. „Nach den mir vorliegenden Berichten ist es insgesamt zur Einleitung von 391 Ermittlungsverfahren gegen 58 der angefragten 101 Selbststeller gekommen“, heißt es in der Antwort Havlizas. Das schließt aber laut eines Sprechers des Justizministeriums Wartezeiten auf einen Maßregelplatz auch vor dem Januar 2020 ein. Es gehe darum, dem Landtag ein „möglichst wirklichkeitsgetreues Abbild zu geben“, heißt es in der Antwort des Justizministeriums.

Barbara Havliza (CDU), niedersächsische Justizministerin (Archivbild). Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Aufstocken von Plätzen

Schwerpunkt der Ermittlungsverfahren: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl als Beschaffungskriminalität, Wohnungseinbruch. Auch Vergewaltigung und sexuelle Nötigung finden sich unter den Tatvorwürfen, Bedrohung, Körperverletzung und Betrug. 67 Verfahren wurden mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt, weitere 150 nach sogenannten Opportunitätsgrundsätzen. Seit dem Januar 2020, so die Ministerin in ihrer Antwort weiter, seien 7 der „Selbststeller“ wegen 12 Straftaten verurteilt worden, darunter Drogenhandel, Fahren ohne Führerschein, Besitz von Drogen, Diebstahl mit Waffen, Beleidigung und Sachbeschädigung. Nicht alle Fälle fanden in Niedersachsen statt, ein Täter im Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig sitzt seit 20. August 2020 im Maßregelvollzug.

Das Problem ist beträchtlich. „Es handelt sich um Personen, zu denen ein Gericht rechtskräftig festgestellt hat, dass sie einen Hang haben, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel (Drogen) im Übermaß zu sich zunehmen und bei denen die Gefahr besteht, dass sie infolge ihres Hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen werden“, so das Justizministerium. „Dass suchtkranke Menschen ohne jede Behandlung auch trotz einer Verurteilung weiter Straftaten begehen, insbesondere solche der Beschaffungskriminalität und Delikte gegen das Betäubungsmittelgesetz, liegt auf der Hand und ist erwartbar“, so die Ministerin. Die Lösung könne nur in einem erheblichen Aufstocken der Plätze liegen. Daran arbeite die Landesregierung mit Hochdruck.

Das Sozialministerium hatte auf eine frühere Anfrage grundsätzlich „Sicherheitsrisiken“ eingeräumt. Sozial-Staatssekretär Heiger Scholz hatte in einem früheren NDR-Interview erklärt, es gebe bislang keine „drastischen“ Fälle von Taten in der Wartezeit. Dass man vom Justizministerium wohl nicht alle Informationen erhalte, dieser Vorhalt Reimanns in der Debatte machte die Stimmung allerdings nicht besser. „Die Situation der fehlenden Plätze im Maßregelvollzug ist nicht zufriedenstellend“, erklärte Reimann auf Anfrage unserer Zeitung. Man arbeite intensiv am Aufstocken, einmal um 20 und dann um 12 weitere Plätze. 32 weitere Plätze bis 2021 seien zu wenig, sagte FDP-Politiker Försterling.