Nach der Auswertung des Massentests in dem „Glaubenszentrum“ in Bad Gandersheim steht fest: Der Landkreis Northeim ist ein neuer Corona-Hotspot.

Wie die Landkreisverwaltung mitteilt, seinen noch nicht alle Tests ausgewertet. Dennoch stieg die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis bereits sprunghaft um 61 neue Corona-Fälle an. „Die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen, also die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100000 Einwohner, liegt derzeit bei 52,7“, teil der Landkreis mit. Liegt der Wert bei über 50, gilt ein Landkreis als Hotspot, und es greifen strengere Corona-Regeln.

Bei den Neuerkrankungen handelt es sich um mehrere männliche Personen jüngeren, mittleren und fortgeschrittenen Alters und mehreren weiblichen Personen jüngeren, mittleren und fortgeschrittenen Alters. „Die Ansteckungswege sind größtenteils auf Kontakte zu Infizierten zurückzuführen. Die Infizierten befinden sich in häuslicher Quarantäne“, so die Kreisverwaltung weiter. Die Infizierten klagen über diverse Symptome, wie Husten, Schnupfen, Durchfall, Fieber, Geschmacksverlust, Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen.

93 Ergebnisse stehen noch aus

Die 73 akut Infizierten verteilen sich wie folgt im Landkreis Northeim: Raum Northeim (6), Uslar (2), Nörten-Hardenberg (1), Einbeck (2), Moringen (1) und Bad Gandersheim (61). Von den im Glaubenszentrum Bad Gandersheim getesteten 252 Personen wurde das Corona-Virus bisher bei 53 Personen nachgewiesen. Bislang liegen die Ergebnisse allerdings bei 93 Personen noch nicht vor.

Vor dem Hintergrund, dass die Sieben-Tagesinzidenz pro 100000 Einwohner derzeit bei 52,7 liegt, hat der Landkreis Northeim nun folgendes verfügt:

Im Landkreis Northeim sind private Zusammenkünfte und Feiern, die in der eigenen Wohnung oder anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten oder privat zur Verfügung gestellten Flächen unter freiem Himmel stattfinden, mit nicht mehr als jeweils 10 Personen zulässig, wenn das Abstandsgebot nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung eingehalten wird.

Private Zusammenkünfte und Feiern, die an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten, auch in außerhalb der eigenen Wohnung zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und in gastronomischen Betrieben stattfinden, sind mit nicht mehr als jeweils 25 Personen zulässig, wenn das Abstandsgebot nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung eingehalten wird.

Sofern die Zahl der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100000 Einwohner unter den in der Corona-Verordnung geregelten Grenzwert sinkt, wird der Landkreis Northeim auch das wiederum in einer Allgemeinverfügung bekannt geben.

Kein Vereinssport in Bad Gandersheim

Zur Eindämmung des Corona-Virus wurden außerdem Einschränkungen auf das soziale Leben auf dem Gebiet der Stadt Bad Gandersheim verfügt. In Bad Gandersheim ist die Ausübung von Freizeit- und Vereinssport als Einzel- oder Mannschaftssportlerin beziehungsweise Einzel- oder Mannschaftssportler auf öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie in öffentlichen und privaten Sport-, Turn- und Schwimmhallen verboten.

Außerdem sind öffentliche und private Sportanlagen sowie öffentliche und private Sport-, Turn- und Schwimmhallen für den Publikumsverkehr und die Ausübung des Sports geschlossen zu halten.

Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind auf sechs Personen begrenzt. Die Ausnahmen sind in der Allgemeinverfügung geregelt.

Singen verboten

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften, einschließlich der Zusammenkünfte der Gemeindezentren sind erlaubt, sofern währenddessen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Das Singen ist während der Zusammenkünfte verboten.

In Betrieben des Gaststättengewerbes ist der Kontakt auf sechs Personen pro Tisch beziehungsweise Tischeinheit begrenzt.

Beim Besuch eines Museums, einer Ausstellung oder einer Galerie ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Die Anordnung für das Gebiet der Stadt Bad Gandersheim gilt sofort bis zunächst einschließlich den 10. November.

„Da ein Großteil der Neuinfektionen in der Stadt Bad Gandersheim aufgetreten sind, richten Landrätin Astrid Klinkert-Kittel und die Bürgermeistern der Stadt Bad Gandersheim Franziska Schwarz einen dringenden Appell an die Bevölkerung, Zusammenkünfte jeglicher Art auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern“, teil die Kreisverwaltung mit.

