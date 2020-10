101 Flüchtlinge aus Griechenland landen in Hannover

In Hannover ist ein Flug mit 101 Flüchtlingen von den griechischen Inseln gelandet. Es handele sich um 61 Kinder und 40 Erwachsene, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden, teilte das Bundesinnenministerium am Freitag mit.

Die Flüchtlinge werden den Angaben zufolge im Grenzdurchgangslager Friedland aufgenommen und dann auf sieben Bundesländer verteilt, nämlich auf Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland. In Niedersachsen bleiben nach Angaben des Landesinnenministeriums drei Familien palästinensischer Herkunft mit insgesamt 17 Personen.

Deutschland sagte Aufnahme von Flüchtlingen zu – Pistorius: Untätigkeit anderer EU-Staaten ist „beschämend“

Deutschland hatte nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos Anfang September die Aufnahme von 1553 bereits anerkannten Flüchtlingen zugesagt. Bei den 26 Familien, die am Freitag gelandet sind, handelt es sich um die ersten Flüchtlinge aus dieser Gruppe. Sie waren allerdings in anderen Lagern als Moria untergebracht.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius begrüßte die Aufnahme der Flüchtlinge. „Die Bedingungen auf den griechischen Inseln sind nach wie vor prekär, die kältere Jahreszeit erschwert das Leben dort zusätzlich“, sagte der SPD-Politiker. Gleichzeitig rügte er die Zurückhaltung anderer EU-Staaten als „beschämend“.

UN-Flüchtlingshilfswerk drängt auf gesamteuropäische Lösung

Auch der Repräsentant des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Deutschland, Frank Remus, mahnte eine gesamteuropäische Lösung an. Für die jetzt in Hannover gelandeten Menschen bedeute die Ankunft in Deutschland die Chance auf eine neue Lebensperspektive. „Nachdem sie vor Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen im Heimatland geflohen sind und unzumutbare Lebensbedingungen in Griechenland hinter sich gelassen haben, können sie nun zur Ruhe kommen und hoffentlich ihre Traumata überwinden“, sagte Remus der Deutschen Presse-Agentur.

