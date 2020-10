Axel Jahnz, SPD-Oberbürgermeister von Delmenhorst, klärte am Montag die Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz über die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf.

Corona-Fallzahlen in Delmenhorst schnellen in die Höhe

Die Stadt Delmenhorst verschärft angesichts eines großflächigen Corona-Ausbruchs die Schutzmaßnahmen. Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) kündigte am Montag eine Sperrstunde für die Gastronomie von 23 bis 6 Uhr an. Alle öffentlichen Veranstaltungen und Gottesdienste in der Stadt werden bis auf Weiteres abgesagt, private Treffen auf zehn Personen begrenzt. Außerdem wird die Maskenpflicht in der Stadt ausgeweitet. Schulen und Kitas sollen allerdings nach den Herbstferien wieder im Corona-Betrieb öffnen, solange die Hygienekonzepte es zulassen.

Delmenhorst ist eines der am stärksten vom Corona-Virus betroffenen Gebiete Deutschlands Nach Angaben des Landesgesundheitsamts lag der Sieben-Tage-Wert der Stadt am Montag bei 223,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Stadt selbst gab den Wert mit Stand von Sonntagnachmittag mit 197 an. Binnen zehn Tagen habe sich die Zahl der nachgewiesenen Fälle mehr als verdoppelt, sagte der Leiter des Gesundheitsamts der Stadt. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de „Ich weiß, dass wir damit Spitzenreiter in der Bundesrepublik sind. Das ist traurig, furchtbar, aber wir werden uns dieser Aufgabe stellen“, sagte Oberbürgermeister Jahnz. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gibt es zwar auch Regionen mit noch höherem Corona-Wert, zur Spitzengruppe zählt Delmenhorst aber zweifellos. In der Stadt gibt es keine großen Hotspots, die Ausbreitungsräume sind klein Ein Problem sei, dass es in seiner Stadt keinen Schwerpunkt gebe, auf den sich die vielen Fälle eindeutig zurückführen ließen, sagte Jahnz. „Wir bewegen uns in kleineren Zellen.“ Die Nachverfolgung der Kontakte sei daher sehr aufwendig, die Stadt hat dafür Hilfe von der Bundeswehr angefordert. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Greifen sollen die neuen Einschränkungen „so schnell wie möglich“, wie Jahnz sagte. Er habe Verständnis dafür, dass viele Bürger nach Monaten der Pandemie „die Faxen dicke haben“, warnte aber gleichzeitig vor Lockerheit im Umgang mit dem Virus. Die Polizei teilte mit, fünf Gaststätten seien am Wochenende bereits geschlossen worden, weil sie sich nicht an die Corona-Auflagen gehalten hätten. Delmenhorst ragt heraus, ist aber kein Einzelfall Warum es gerade Delmenhorst so stark getroffen hat, ist unklar. „Ich wäre froh, wenn ich diese Frage beantworten könnte“, sagte der Oberbürgermeister. Er verwies aber auch darauf, dass es viele Pendler in der Stadt gebe, die etwa im benachbarten Bremen arbeiten. Diese Mobilität könnte dazu beigetragen haben, dass sich das Virus ausgebreitet hat. Online richtete die Stadt in sechs Sprachen einen Appell an die Bevölkerung, sich an die Corona-Regeln zu halten. „Wir werden das schaffen“, gab sich Jahnz kämpferisch. Die 82.000-Einwohner-Stadt ist in Niedersachsen aber kein Einzelfall. Auch sechs weitere Regionen lagen am Montag nach wie vor teils deutlich über der Schwelle von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner - die Landkreise Cloppenburg (159,9), Emsland (63,0), Grafschaft Bentheim (71,4), Northeim (105,8), Osnabrück (57,5) und Vechta (109,9). Über dem Wert von 35, bei dem ebenfalls Einschränkungen greifen, lagen die Kreise Celle (46,9), Nienburg (41,2), Oldenburg (46,6) und Verden (38,6), die Region Hannover (36,5) und die Stadt Osnabrück (39,9). Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie: Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

dpa