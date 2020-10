Positiver Covid-19-Test: Kita in Barbis ist geschlossen

Eine Person aus der Kindertagesstätte (KiTa) Barbis wurde positiv auf Covid-19 getestet. Um alle Kinder, Eltern und Mitarbeitenden vor einer möglichen Ausbreitung zu schützen, hat der Kindertagesstättenverband Harzer Land als Träger deshalb vorsorglich ab dem 19. Oktober vorerst bis einschließlich 23. Oktober für seine KiTa Barbis die Türen geschlossen. Dies teilte der Träger am Abend des 19. Oktober mit.

Testergebnis lag am 16. Oktober vor, Eltern und Personal wurden informiert

Das Testergebnis wurde laut der Pressemitteilung am 16. Oktober bekannt, die Betreuungsgruppe der getesteten Person wurde vom Gesundheitsamt der Stadt Göttingen kontaktiert. Daraufhin informierte Sabine Schlüter, Leitung des Kindertagesstättenverbandes Harzer Land, umgehend die Elternvertreter. „Diese boten ihre Hilfe an und nahmen Kontakt zu den Eltern der Einrichtung auf, um über weitere Maßnahmen zu informieren“, berichtet sie, „Über Telefon und E-Mail konnten – gut und sicher – gemeinsame Absprachen zur Situation getroffen werden, dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, erklärt Sabine Schlüter.

Das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen informierte den Kindertagesstättenverband am 19. Oktober, dass am Dienstag, 20. Oktober, in der Kindertagesstätte ein mobiles Testverfahren für alle Kinder angeboten wird. „Wir sind uns bewusst, dass diese Herausforderung eine Belastung für alle darstellt“, so Sabine Schlüter, „und hoffen, mit der Schließung eine Ausbreitung zu vermeiden und vorrangig gesund durch diese Zeit kommen.“

Die Kindertagesstätte in Barbis:

Die KiTa Barbis wurde 1971 erbaut und 2014 grundlegend renoviert und erweitert, so dass sie – in „normalen“ Zeiten – Platz für für 15 Krippenkinder im Alter von 1 bis 3 Jahren und 50 Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren bietet. Eine Ganztagsbetreuung wird angeboten. In der Einrichtung arbeiten neun pädagogisch qualifizierte Fachkräfte und eine Leitung, das Team wird durch eine Küchenfachkraft und eine Raumpflegerin vervollständigt.