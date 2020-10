Corona führt oft zu höherem Alkohol- und Zigarettenkonsum

Hannover. Laut einer Umfrage hat ein merklicher Anteil derer, die regelmäßig rauchen oder Alkohol trinken, in diesem Jahr mehr konsumiert als sonst.

Ein geringer Teil der Menschen, die schon vor der Corona-Krise viel Alkohol getrunken und geraucht haben, greifen seit Beginn der Pandemie noch häufiger zur Flasche und zur Zigarette. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH).

Jeder neunte regelmäßige Raucher und jeder dritte Gelegenheitsraucher griff demnach seit Beginn der Pandemie öfter zur Zigarette als vorher, teilte die Krankenkasse am Dienstag in Hannover mit. Von den Menschen, die auch schon vorher mehrmals in der Woche Alkohol tranken, trinke ein Viertel seit Beginn der Pandemie noch häufiger. Bei der Umfrage wurden im Juli 2020 1005 Männer und Frauen im Alter von 16 bis 69 Jahren befragt.

Alkohol und Zigaretten gelten in Krisen oft als Bewältigungsmechanismus

In Krisenzeiten seien Rauschmittel eine Art Bewältigungsmechanismus, da sie entspannen und vermeintlich Ängste und Sorgen vertreiben. Die Krankenkasse selbst bezeichnet die Umfrageergebnisse als besorgniserregend. „Die große Gefahr dabei ist, dass aus dem vermehrten Konsum während einer schweren Phase eine Gewohnheit wird und dadurch ein noch höheres Risiko für eine Abhängigkeit entsteht“, sagte Suchtexperte Michael Falkenstein von der KKH Kaufmännische Krankenkasse.

dpa