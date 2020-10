Niedersachsen überschreitet Corona-Grenzwert - Keine Folgen

"Bitte halten Sie Abstand!" steht auf einem Schild in der Fußgängerzone in Verden. In Niedersachsen ist der Inzidenzwert über 50 gestiegen.

Hannover. Die Inzidenz für das gesamte Bundesland steigt am Sonntag über 50. Verschärfungen der Regeln sind nicht in Sicht – dafür zählen die kommunalen Zahlen.

In Niedersachsen ist der kritische Wert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche auch auf Landesebene überschritten worden. Das Landesgesundheitsamt meldete am Sonntagvormittag einen Wert von 54,6.

Wert über 50 hat auf Landesebene keine Auswirkungen

Nach Angaben einer Sprecherin der Landesregierung hat das Überschreiten der 50er-Marke in Niedersachsen allerdings keine weiteren Konsequenzen. Entscheidend für eine Verschärfung der Corona-Regeln sei nicht der Landeswert, sondern die Werte in den 45 Kreisen und kreisfreien Städten, erläuterte die Sprecherin.

Die Corona-Verordnung des Landes sei erst kürzlich verschärft worden und mache den Kommunen Vorgaben dazu, was bei Überschreiten der Grenzwerte zu tun sei.

14 Kommunen überschreiten Grenze, Delmenhorst weiter Spitzenreiter

Am Sonntag überschritten 14 Kreise und kreisfreie Städte in Niedersachsen die 50er-Marke: In der Stadt Delmenhorst lag der Wert nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 314,6, es folgten die Kreise Cloppenburg, Vechta, Grafschaft Bentheim, Verden, Oldenburg, Diepholz, Emsland, Hildesheim, Osterholz, Schaumburg, Stadt und Kreis Osnabrück sowie Region Hannover.

