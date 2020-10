Eine 36-jährige Frau ist von einem Balkon einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hannover gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden (Symbolbild).

Hannover. Die Frau landete auf dem Vordach und schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Dem Sturz war wohl ein Streit mit ihrem Partner vorausgegangen.

36-Jährige stürzt in Hannover von Balkon – Mann festgenommen

Eine 36-jährige Frau ist von einem Balkon einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Hannover gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm ihren 44 Jahre alten Lebensgefährten fest, um zu klären, ob er für den Sturz verantwortlich ist, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dem Sturz am Samstagabend ging nach ersten Erkenntnissen ein Streit zwischen der 36-Jährigen und dem Mann voraus.

36-Jährige landete auf dem Vordach – sie wurde notoperiert

Die Frau landete auf einem Vordach. Sie kam in eine Klinik und wurde noch in der Nacht notoperiert. Bislang konnte sie aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands noch nicht zu den Umständen des Sturzes befragt werden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,90 Promille.

dpa