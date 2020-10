Niedersachsens AfD startet Kampagne gegen Maskenpflicht

Das sei sicherlich „harter Tobak“, räumte der niedersächsische AfD-Landtagsabgeordnete und stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Christopher Emden ein. Aber in einer Kampagne dürfe und müsse man zuspitzen. „Die Corona-Diktatur muss beendet werden“, lautet ein Satz in einer neuen Kampagne, mit der die Niedersachsen-AfD punkten will. Man könne nicht ein ganzes Volk drangsalieren, sagte der neue AfD-Landesvorsitzende Jens Kestner.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

„Unser Ziel ist, hier in Niedersachsen zweistellig zu werden“, sagte der Bundestagsabgeordnete Kestner. Gemeint sind Wahlergebnisse. Den Braunschweiger Afd-Landesparteitag, bei dem sich Kestner knapp gegen die bisherige Partei- und Fraktionsvorsitzende Dana Guth durchsetzte, sieht der Vorsitzende als Wendepunkt. „Dieses laue Lüftchen, das die letzten zwei Jahre geweht hat, das gehört der Vergangenheit an“, sagte Kestner - gemünzt auf die Ägide seiner Vorgängerin. Zwar hatte auch die als gemäßigt geltende Guth Aktionen wie gegen das Schächten („MähToo“) oder ein umstrittenes Lehrer-Meldeportal initiiert oder mitgetragen, doch beim Parteitag hatte Kestners „nationalpatriotisches“ Lager die Nase vorn.

„Wir gehen die Zukunft mit Schwung an“, sagte Kestner, in Braunschweig habe ein Aufbruch begonnen, den man fortsetzen werde. Die Kampagne gegen die Corona-Politik, die Kestner, Emden und der stellvertretende Landesvorsitzende Stephan Bothe in der Landesparteizentrale vorstellten, ist ein erster Schwerpunkt. „Schluss mit der Corona-Panik!“ ist der Hauptslogan, symbolisch nehmen in Einzelfotos AfD-Politiker und Mitglieder die Corona-Maske vom Gesicht. „Wir leugnen nicht Corona, aber die Maßnahmen sind viel zu scharf“, erklärte Kestner. Die Maskenpflich t gehöre abgeschafft, da ihre Schutzwirkung wissenschaftlich nicht belegt sei. Die zunehmend irreparable Beschädigung der Wirtschaft müsse aufhören und das Beschließen von Maßnahmen - insbesondere von Grundrechte einschränkenden - gehöre unverzüglich wieder auf eine parlamentarische Grundlage gestellt. „Der Staat muss seine Bürgerbeschützen, anstatt sie grundlos in Panik und Angst zu versetzen“, so Kestner. Ähnliche Anträge hatte es auch aus der AfD-Landtagsfraktion unter Guths Vorsitz gegeben. Kritik an der Entmachtung des Parlaments wiederum kommt auch von FDP und Grünen im Landtag,

Vorwurf der Panikmache

Den Vorwurf der Panikmache begründete Kestner unter anderem damit, dass nicht jeder Infizierte auch erkrankt sei oder gar in Krankenhäuser und auf Intensivstationen müsse. Kestner verwies auf seinen Beruf als Bestatter und betonte, die mutmaßlichen Opfer der Pandemie seien „mit“ und nicht an Corona gestorben. Bothe, der als Kestners enger Verbündeter unter den AfD-Landtagsabgeordneten gilt, verwies auf eine hohe Kapazität von Beatmungsplätzen in Niedersachsen. „Vielleicht haben wir irgendwann 500 Patienten“, so Bothe. Botschaft: Dies sei zumindest von der Zahl her kein Problem. Parteivize Emden, von Beruf Richter, sprach von einer Verfassungswidrigkeit der Corona-Einschränkungen. Dies wäre möglicherweise anders bei vielen Erkrankten und hoher Mortalität. Aber das sei nicht eben nicht gegeben. „Vieles ist in sich widersprüchlich“, so Emden, so gebe es Studien pro Masken und Studien dagegen. Besser als sich in falscher Sicherheit zu wiegen sei Abstand. Kurz vor der Pressekonferenz hatte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) eine generelle Maskenpflicht im Landtag bekanntgegeben. Kestner hatte auf Fragen, ob die AfD Corona-Regeln einhalten werde, betont, man sei Rechtsstaatspartei.

Die Landtagsfraktion zerbrach

Der Landtag bleibt allerdings eine wichtige Baustelle der Partei. Nach schon lange gärenden Auseinandersetzungen und Machtkämpfen hatten Fraktionschefin Guth sowie die Fraktionsmitglieder Jens Ahrends und Stefan Wirtz ihren Austritt aus der Fraktion erklärt. Bittere Folge für die AfD: Mit den verbleibenden sechs Mitgliedern liegt die AfD um ein Mitglied unter der derzeitigen Mindestzahl für den Fraktionsstatus. Die Folge: keine Fraktionskostenzuschüsse, kein Mitarbeiterstab, stark eingeschränkte Parlamentsrechte. „Hätten wir die drei Fraktionsbrecher nicht gehabt, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir in einem Bereich von sieben oder acht Prozent oder sogar vielleicht mehr gelegen hätten“, sagte Kestner zum Ergebnis einer Umfrage für den NDR. Dort hatte die AfD bei sechs Prozent gelegen. Doch einen letzten Anlauf gibt es noch. Für Mittwoch habe man zu einer konstituierenden Fraktionssitzung in den Landtag eingeladen, sagte Bothe. „Es geht um eine bedingungslose Neugründung“, so Bothe. Aus dem Guth-Lager hatte es aber früher geheißen, dies sei nur ohne Bothe und ohne den Abgeordneten Peer Lilienthal möglich. Wer am Mittwoch nicht erscheint, dem könnte wohl ein Parteiausschlussverfahren drohen. Das hatte Kestner für Guth schon Ende September befürwortet. Gelingt es am Mittwoch nicht, doch noch eine gemeinsame Fraktion zu bilden, wollen die verbleibenden Sechs eine „Gruppe“ bilden - und dann um mehr Rechte im Parlament kämpfen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen