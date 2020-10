Niedersachsens Amateurfußballer beraten über Corona-Pause

Niedersachsens Amateurfußballern könnte eine Zwangspause bevorstehen. Am Mittwochabend berät der Fußball-Verband darüber, ob der Spielbetrieb coronabedingt ausgesetzt wird. (Archivbild)

Barsinghausen. Der Niedersächsische Fußball-Verband berät am Mittwochabend über eine Pause für den Amateurfußball. Grund ist die Corona-Pandemie.

Der Niedersächsische Fußball-Verband will noch am Mittwochabend über eine mögliche Aussetzung des Spielbetriebs wegen der Coronavirus-Pandemie beraten. „Zunächst einmal werden wir die Beschlüsse der heute tagenden Konferenz der Ministerpräsidenten abwarten“, sagte NFV-Präsident Günter Distelrath laut einer Mitteilung vom Mittwoch. „Diese dienen uns dann als Grundlage für eine heute anberaumte außerordentliche Präsidiumssitzung, in der wir beraten werden, wie wir weiter vorgehen.“

Am Montag hatte der Verband seinen 33 Kreisen mitgeteilt, dass Fußballspiele zunächst nicht flächendeckend abgesagt werden. In Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein ist dies bereits geschehen. „Aufgrund der extrem steigenden Infektionszahlen müssen wir jetzt zu einer Neubewertung kommen“, sagte Distelrath. dpa

