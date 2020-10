2020 ist ein schwieriges Jahr für ein Fitnessstudio

Herzberg. Das Fitnesscenter DMO in Herzberg trotzt der Corona-Krise, hat sich an die Hygieneregeln angepasst. Der erneute Lockdown im November trifft es hart.

Vor gut drei Jahren eröffnete Dario Oschmann im Neubau am Marktplatz sein neues Fitnesscenter. Damit wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Oschmann, gelernter Fitnessfachwirt und Ernährungsberater aus Herzberg, hatte nach seiner Ausbildung zunächst einige Jahre in seinem Beruf gearbeitet. Damit schaffte er sich die finanziellen Grundlagen für eine spätere selbstständige Tätigkeit als Betreiber eines Fitnessstudios oder als Personaltrainer. Mit dem Fitnesscenter „DMO Fitness & Lifestyle“ am Marktplatz in Herzberg erfüllte er sich einen lange gehegten Wunsch.

Zwei Meter Abstand zwischen den Geräten muss sein. Foto: Paul Beier / HK In dem Trainingscenter findet man eine Vielzahl von Ausdauergeräten, einen Gesundheitszirkel für Kraftausdauer-Training, Freihanteln, Laufbänder und vieles mehr. „Bis März 2020 habe ich das Fitnesscenter langsam weiter ausgebaut, die Ausstattung verbessert, die Finanzen stimmten. Dann kam Corona und zehn Wochen Lockdown", so Oschmann. Sein besonderer Dank gilt den Nutzern, die ihre Monatsbeiträge gezahlt haben, auch ohne trainieren zu können. Ab dem 25. Mai durfte er den Betrieb im Fitnesscenter unter strengen Hygienevorschriften wieder aufnehmen. Das Training wurde für maximal 50 Personen unter der Prämisse „je Person sieben Quadratmeter verfügbar" sowie der Erlaubnis, bei der Arbeit an einem Gerät die Maske abzunehmen, gestattet. Verschärft wurden die Bestimmungen unter anderem dadurch, dass beim Wechsel zu einem anderen Trainingsgerät die Maske aufgesetzt werden musste, so Oschmann. Genutzt werden konnten unter den strengen Hygieneregeln die Finnische und die Bio-Sauna, der Ruhebereich mit zwei Metern Abstand von Liege zu Liege und der Duschbereich. So darf dort nur jede zweite Dusche genutzt werden, die gültigen Abstände müssen eingehalten werden und beim Betreten und Verlassen der Bereiche sind Masken zu Tragen. Keine Prognose, wie es weitergeht Seit Ende Mai nutzten täglich rund 70 Personen – davon gleichzeitig höchstens zwischen fünf und 25 – die Trainingsmöglichkeiten an den Geräten. Diese stehen mit einem Abstand von mindestens zwei Metern zueinander. Hinweisschilder im Fitnessstudio informieren die Kunden über das richtige Vorgehen während des Trainings. Foto: Paul Beier / HK In der derzeitigen sich verschärfenden Situation wagt Dario Oschmann keine Prognose, wie es mit dem Betrieb weitergeht. Der nun verkündete Lockdown für November trifft ihn hart. Dass auch Fitnessstudios schließen müssen, könne er nicht verstehen. Dort gebe es laut einer Untersuchung nur ein geringes Infektionsrisiko. In seinem Studio seien alle Corona-Regeln eingehalten worden. Der erneute Lockdown sei „eine große Enttäuschung", sagte er am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung.