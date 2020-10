„Man hat Existenzängste“ – die Wirkung des Lockdowns

Ab Montag ist Deutschland erneut im Lockdown, um die sprunghafte Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Es treten weitreichende Kontaktbeschränkungen in Kraft: Angesichts dramatisch steigender Infektionszahlen wollen Bund und Länder den gemeinsamen Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestatten. Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden, ebenso alle Institutionen und Einrichtungen für die Freizeitgestaltung wie Fitnessstudios. Auch touristische Übernachtungsangebote sind im November nicht erlaubt. Es ist ein weiterer harter Schlag für die betroffenen Gewerbetreibenden, etwa Gastronomen, die schon das ganze Jahr zu kämpfen hatten. Wir haben uns bei einigen erkundigt, was der Lockdown für sie bedeutet und wie sie mit der neuen Lage umgehen.

Fitnessstudio in Herzberg

Dario Oschmann, der seit drei Jahren ein Fitnessstudio am Herzberger Marktplatz betreibt und das Angebot wegen der strengen Hygieneregeln ohnehin schon erheblich einschränken musste, äußerte sich am Donnerstag empört über die neuen Regeln, die seine Branche treffen: „Große Enttäuschung“ und „großes Unverständnis“ fasste er seine Meinung zu dem Verbot zusammen, das ihn zwingt, Montag für einen Monat zu schließen. Er verweist auf Untersuchungen, die ergeben hätten, dass in Fitnessstudios nur ein geringes Infektionsrisiko bestehe. In seinem Studio seien alle Corona-Regeln eingehalten worden. Die Besucherzahl ist beschränkt und zwischen den Geräten besteht ein Abstand von mindestens zwei Metern, beim Wechsel zwischen Geräten müssen Masken getragen werden. Nun hofft er, dass seine Kunden ihm weiterhin die Treue halten.

Hotel-Restaurant in Scharzfeld

„Man hat Existenzängste“, sagt Petra Döring-Menzel, die gemeinsam mit ihrem Mann das Hotel-Restaurant Harzer Hof in Scharzfeld betreibt, einschließlich einer kleinen Theaterbühne. Der Betrieb der Menzels ist von dem neuen Lockdown somit dreifach betroffen. „Wo geht die Reise hin?“, fragt die Scharzfelderin. Sie habe die Befürchtung, dass der Lockdown womöglich noch wesentlich länger dauert als nur einen Monat, sondern bis ins Frühjahr.

„Wir waren geschockt“, schildert sie die Gefühle, als sie am Mittwoch vom erneuten Lockdown erfahren haben. Doch sie zeigt auch Verständnis: „Die Zahlen sind rapide gestiegen. Ich weiß, dass die Politik handeln musste.“ Doch die neuen Regeln seien niederschlagend: „Jetzt sind wir wieder alle eingeschlossen, gerade in dieser Jahreszeit“, sagt sie zum Verbot von Theatervorstellungen und Restaurantbesuchen. Im Harzer Hof sollten im November mehrere Aufführungen stattfinden. Außerdem waren zwei Familienfeiern geplant, beide mit maximal 25 Gästen. Und gleich mit Bekanntwerden der Regeln am Mittwoch hätten die Stornierungen bei den Hotelbuchungen begonnen. „100 Prozent Verlust“, bringt Menzel die Folgen für den Betrieb auf den Punkt. Es seien nicht allein die finanziellen Sorgen, die sie extrem belastend findet, sondern auch der Verlust des Zwischenmenschlichen, der Begegnung. „Da blutet mein Herz.“

Unsere Corona-Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort