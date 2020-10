Niedersachsen: Stephan Weil kann sich härtere Maßnahmen denken

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat in der Corona-Krise vor noch strikteren Maßnahmen gewarnt, wenn die Infektionszahlen weiter in die Höhe schnellen. „Gelingt es uns nicht, die Infektionen in den Griff zu kriegen, dann drohen noch viel härtere Maßnahmen als diejenigen, über die ich Ihnen heute zu berichten habe“, sagte Weil in einer Regierungserklärung bei einer Sondersitzung des Landtags am Freitag in Hannover.

Der einzige Vorteil Niedersachsens sei die Zeit, so Weil

Weil verwies auf die Corona-Maßnahmen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. „Dort sind die Eingriffe in den privaten Bereich ungleich härter als bei uns und die Lage wird dennoch ungleich schwieriger.“ Der Ministerpräsident verteidigte die Einschränkungen in Zusammenhang mit dem bevorstehenden Teil-Lockdown. „Wir wissen schlichtweg nicht, wo genau in der großen Mehrzahl der Fälle diese Infektionen tatsächlich entstanden sind“, so Weil.

„Wenn wir uns jetzt in einer dramatischen Lage befinden, müssen wir deswegen alle Möglichkeiten für eine Kontaktreduzierung nutzen, weil wir nicht die Chance zu sicheren punktuellen Eingriffen haben.“ Der einzige Vorteil, den das Land derzeit noch habe, sei die Zeit. „Wir sind immer noch in einem relativ frühen Stadium der Infektionen, wir können immer noch Einfluss nehmen.“ Dies sei ausschlaggebend auch für eine Erholung der Wirtschaft.

dpa