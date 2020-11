Niedersachsens Ministerin will Umkehr in Landwirtschaft

Angesichts des Schweinestaus in niedersächsischen Ställen hat Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast zu einem Umdenken aufgefordert. „Für mich steht fest: Wir brauchen eine Umkehr, müssen künftig noch stärker in regionalen Kreisläufen denken“, sagte die CDU-Politikerin der „Bild“-Zeitung (Montag). Dazu gehöre auch, dass es in Deutschland eine Nachfrage für Teile vom ganzen Tier geben müsse, denn bislang wollten die meisten Verbraucher nur bestimmte Teile vom Schwein essen – Schnitzel, Filet, Nacken. Was übrig bleibe, sei bislang vor allem nach China gegangen.

Wegen strengerer Hygieneauflagen aufgrund der Corona-Pandemie und einiger Infektionsfälle unter Schlachthof-Mitarbeitern sind die Kapazitäten in den Schlachthöfen derzeit verringert. Das hat zur Folge, dass es einen Überhang von einigen hunderttausend Tieren gibt, die eigentlich längst hätten geschlachtet sein sollten. Wegen Afrikanischer Schweinepest ist China als Absatzmarkt weggefallen Einige Schweinezüchter hätten gehofft, dass es nach den Corona-Einschränkungen im Frühjahr normal weiterginge und daher die Sauen weiter besamen lassen, sagte die Ministerin. Wegen der inzwischen in Brandenburg und Sachsen aufgetretenen Afrikanischen Schweinepest falle für die deutschen Schweinezüchter der zuletzt lukrative Markt in China weg. In diese Lücke stoßen nach Ansicht von Otte-Kinast derzeit die dänischen Landwirte, weil es dort keine Schweinepest gibt. Und die Zerlegung der Tiere wandere im Moment in die Niederlande ab. „Da können unsere Landwirte nicht mehr so einfach anknüpfen“, sagte die Ministerin. Mehr zum Thema: Niedersachsens Schlachthöfe arbeiten an Ausweitung des Betriebs

Schweinestau in Schlachthöfen - Finstere Zeiten für Bauern Die Menschen müssten wieder mehr lernen, mit Lebensmitteln umzugehen. Viele würden gerne häufig Fleisch essen. „Gleichzeitig wissen einige nicht mehr, wie sie aus den letzten fünf Dingen im Kühlschrank noch eine schöne Mahlzeit zubereiten. Das müssen wir wieder lernen!“, forderte Otte-Kinast.

