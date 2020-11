Mehr als 150 Schulen im Land von Corona-Einschränkungen betroffen

An 137 Schulen in Niedersachsen gibt es Einschränkungen im Präsenzunterricht für einzelne Klassen oder Lerngruppen. (Symbolbild)

Mehr als 150 Schulen in Niedersachsen sind aktuell von Corona-Einschränkungen betroffen. Vier Grundschulen sowie eine Grund- und Hauptschule waren am Montag wegen Infektionsfällen geschlossen, teilte das Kultusministerium in Hannover mit. An 137 Schulen gab es Einschränkungen im Präsenzunterricht für einzelne Klassen oder Lerngruppen.

Zwölf Schulen arbeiten im Wechselmodell von Präsenzunterricht und Homeschooling Zwölf Schulen kehrten zum Wechselmodell zurück, bei dem die Klassen geteilt und abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet werden. Vorgesehen ist die Rückkehr zum Szenario B in Regionen ab 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wenn an der jeweiligen Schule außerdem von den Behörden eine Infektionsschutzmaßnahme wie Quarantäne etwa für eine Klasse verordnet wurde.

