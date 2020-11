Kindergeburtstage sind in Niedersachsen weiterhin erlaubt

Trotz des coronabedingten Teil-Lockdowns sind Kindergeburtstage in Niedersachsen unter bestimmten Umständen weiter zulässig. Bis zu einem Alter von zwölf Jahren dürfen sich Kinder auch aus mehreren verschiedenen Familien zu Hause treffen – vorausgesetzt, die Gesamtzahl aller anwesenden Personen liegt nicht über zehn, erläuterte das Sozialministerium am Montag in Hannover. So regelt es die neue Corona-Verordnung des Landes.

Kinder bei privaten Treffen sind in der Schule oder Kita ohnehin meist auch zusammen

Wenn sich mehrere jüngere Kinder privat treffen, handele es sich oft ohnehin um Mädchen und Jungen, die in der Schule oder dem Kindergarten täglich zusammen seien, erklärte das Ministerium.

