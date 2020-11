Wer bezahlt das Homeoffice? FDP fordert Steuererleichterungen

„Überall, wo es geht“ sollen sich die Bürgerinnen und Bürger an den heimischen Schreibtisch setzen, appellierte die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) vor wenigen Tagen angesichts steigender Infektionszahlen. Doch das verursacht auch Kosten: Laptops und Smartphones müssen ständig geladen, die Wohnung nun besonders im Winter rund um die Uhr geheizt werden. Nach einer Umfrage der Fachhochschule Dortmund unter Beschäftigten von Versicherungen vom September dieses Jahres blieben 80 Prozent der Befragten auf ihren Mehrkosten sitzen.

Der Finanzausschuss des Bundestages beschäftigt sich daher am Mittwoch mit einer möglichen Neuregelung des Steuergesetzes, um die auch der Bundesrat offiziell gebeten hat. Denn nach dem aktuellen Steuerrecht können Arbeitnehmer ihren Heimarbeitsplatz nur dann steuerlich absetzen, wenn sie ein abgetrenntes Arbeitszimmer haben – das nicht auch privat genutzt werden darf – und der Arbeitgeber zudem keinen Arbeitsplatz stellt. Wer also in der Pandemie das Büro meidet und vom Küchentisch arbeitet, geht derzeit leer aus. „Wer zuhause arbeitet, leistet zur Zeit einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Corona-Infektionen. Kosten in Form von Energie und Kommunikation lasten allerdings einseitig auf den Beschäftigten“, sagt Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Ausgerechnet die FDP Niedersachsen steht der Gewerkschaft bei. „Die gelebte Realität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern findet bisher keinen Eingang in die steuerliche Realität“, kritisiert Christian Grascha, Parlamentarischer Geschäftsführer und finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag.

100 Euro monatlich fürs Homeoffice

Das aktuelle Steuerrecht, nach dem im Arbeitszimmer nicht einmal eine Couch stehen darf, um steuerliche Nachlässe zu bekommen, bezeichnet Grascher als „mittelalterlich“. „Wer am eigenen Arbeitszimmer festhält, benachteiligt besonders Arbeitnehmer mit geringeren Einkommen, die in kleinen Wohnungen leben“, kritisiert Grascha. Die FDP fordert daher eine zusätzliche Pauschale von insgesamt 1200 Euro jährlich, sprich 100 Euro im Monat für die Arbeitnehmer. Zusätzlich sollen zukünftig 2500 Euro, statt wie bisher 1250 Euro, steuerlich abgesetzt werden können, etwa für das Arbeitszimmer oder Arbeitsgeräte. Auch der DGB spricht sich unter anderem für eine solche Zusatz-Pauschale aus, allerdings nennt er 50 Euro pro Monat. Ablehnung kommt dagegen von der Linken, der CDU und den Grünen. „Insbesondere Niedrigverdiener werden so nicht oder kaum entlastet“, sagt Victor Perli, Bundestagsabgeordneter für Die Linke aus Wolfenbüttel.

CDU: Homeoffice-Pauschale ist unfair

Auch der Braunschweiger CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Müller sieht eine solche Pauschale kritisch. „Die Homeoffice-Pauschale trifft meines Erachtens nur einen Teil der Beschäftigten und ist daher nicht gerecht“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Berufsgruppen, die aktuell besonders durch die aktuellen Umstände gefordert seien, würden von solchen Maßnahmen ausgeschlossen werden. „Polizisten können kein Homeoffice machen“, stellt Müller klar und verweist stattdessen auf das Familienentlastungskonzept der CDU. Dafür gibt es starke Kritik von der DGB: „Es geht hier nicht darum, einzelne Gruppen von Beschäftigten gegeneinander auszuspielen. Ohne Steuerbonus tragen die Menschen im Homeoffice einseitig Belastungen, während die Arbeitgeber fein raus sind“, betont Payandeh.

Die Arbeitgeber wollen auch die niedersächsischen Grünen mehr in die Pflicht nehmen. „Aus unserer Sicht sind die Arbeitgeber in der Verantwortung, hier eine Pauschale an ihre Beschäftigten zu zahlen“, sagt Viehoff. Auch Victor Perli will die Arbeitgeber in die Verantwortung nehmen. „Die Arbeitskosten von Betrieben dürfen nicht indirekt über das Steuerrecht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden“, sagt er. Der DGB könnte sich als Alternative zur Steuerpauschale auch eine Kostenübernahme durch den Arbeitgeber vorstellen.

Arbeitgeberverband: Vorschlag der Grünen ist einen Gaga-Argument

Diese Forderungen stoßen bei Florian Bernschneider, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Region Braunschweig, auf Unverständnis: „Wenn die Politik das so sieht, kann sie ja bei den Mehrkosten ihrer eigenen Arbeitnehmer anfangen. Dann werden sie schnell sehen, dass es ein Gaga-Argument ist“, kritisiert er gegenüber unserer Zeitung. Vielen Unternehmen ginge es in der aktuellen Lage ohnehin schlecht, die Kosten für Mieten liefen weiter und auch die Umstellung auf den Homeoffice-Betrieb sei nicht kostenneutral gewesen. Den Vorschlag der DGB einer Homeoffice-Pauschale unterstützt der AGV stattdessen ausdrücklich. „Die Summen zwischen 50 und 100 Euro halte ich für angebracht“, erklärt Bernschneider.

Geld im Staatshaushalt sei dafür auch da, schließlich könnten viele Arbeitnehmer unter anderen Umständen den Weg ins Büro als Pendlerpauschale geltend machen. „Die Pendlerpauschale kann der Staat sich auch leisten. Warum machen wir es den Arbeitnehmern also nun so schwer?“, fragt Bernschneider. Darüber spricht der Bundesfinanzausschuss am heutigen Mittwoch.